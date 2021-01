Politi: Roligste nytår i mange år

NORDJYLLAND: Selv om Vesterbro i Aalborg nytårsdags morgen stort set lignede sig selv med rester af afskudte fyrværkeribatterier, masser af papaffald fra fyrværkeri og nedfaldne raketstyrepinde, og de sidste rester af nytårsfesterne vaklede hjem i smågrupper - alle under de 10 tilladte i forsamlinger - ja så kan Nordjyllands Politi fredag morgen melde om en af de roligste nytårsaftner i mange år.

En klart medvirkende årsag til den rolige nytårsaften har naturligvis været de mange restriktioner i forbindelse med corona virussens hærgen i Danmark. Blandt andet har det betydet, at alle værtshuse har været lukket, og at forsamlinger på over 10 personer har været forbudt.

Det har naturligvis lagt en kraftig dæmper på mulighederne for de store nytårsudfoldelser i form af festligheder og fuldskab.

- Set ud fra et politimæssigt synspunkt, så har det jo været enhver politimands drøm, at Jomfru Ane Gade har været lukket. Det er seks-syv år siden, jeg sidst havde vagten nytårsaften, og jeg kan ikke mindes en roligere nytårsaften, konstaterer Bent Højgaard, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Han er selvfølgelig klar over, at det har kostet meget for værtshusholdere ikke at kunne holde åbent en af årets største aftner set i værtshussammenhæng.

- Men vi har kun haft seks personer i detentionen, og det har alle været fordi de har fået sig lige rigeligt over tørsten. De bliver lukket ud efterhånden som de bliver ædru i løbet af formiddagen, konstaterer vagtchefen.

Han oplyser, at det overhovedet heller ikke har været anledning til at gribe ind overfor personer i forbindelse med covid-19 restriktionerne.

- Folk har åbenbart vænnet sig til, at der ikke må forsamles mere end 10 personer, lyder det fra Bent Højgaard, der heller ikke har meldinger om fyrværkeriskader af alvorligere art.