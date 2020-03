Politi roser nordjyderne under coronakrise: Bødehæftet er blevet i lommen

NORDJYLLAND:Det går ret godt med at holde afstand til hinanden i Nordjylland. Mens der andre steder i landet er blevet uddelt bøder for at være samlet for mange, så har Nordjyllands Politi indtil videre ikke udskrevet en eneste bøde for at overtræde forsamlingsforbuddet.

- Borgerne er gode til at efterkomme forbuddet. Så stor ros til nordjyderne, der virkelig viser samfundssind og holder afstand, lyder det fra politidirektør, Anne Marie Roum Svendsen.

Forsamlingsforbuddet trådte i kraft 18. marts for at dæmme op for spredningen af coronaviruset. Dermed blev det forbudt at samles mere end 10 personer, og en overtrædelse af forbuddet medfører en bøde på 1.500 kroner.

Men det har altså ikke været nødvendigt at finde bødehæftet frem - dog har politiet få gange været nødt til at opløse forsamlinger, der var for store, fortæller politidirektøren.

- Vi starter altid med dialog, og så længe folk følger vores anvisninger, så uddeler vi ikke bøder. Men hvis det sker flere gange, eller hvis der er tale om et grelt tilfælde, så kan bøder komme på tale, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Borgerne kan selv finde ud af det

Politiet modtager dagligt flere henvendelser fra borgere, der har set forsamlinger der er lige store nok.

Men hver gang politiet er rykket ud, har det vist sig, at borgerne selv sørger for at holde den lovlige afstand.

- Folk er gode til at henvende sig, når de ser noget, der ser underligt ud. Men når vi så kommer frem så viser det sig, at der ikke er noget problem. Folk er gode til at holde afstand til hinanden, så der ikke er tale om for store forsamlinger, siger politidirektøren.

Anne Marie Roum Svendsen fortæller, at man godt kan være flere end ti inden for det samme område, hvis bare man holder afstand til hinanden. Og det er nordjyderne generelt rigtig gode til

F.eks. fik politiet sidste fredag en henvendelse om, at der stod 25 i kø til en take-away restaurant i Aalborg. Da patruljen kom frem, kunne de godt nok også tælle til mere end 10 - men de sultne borgere holdt alle sammen behørig afstand i køen uden for restauranten, mens der inden for ikke var flere end det tilladte.

Og det billede dækker meget godt over de fleste henvendelser, politiet får, fortæller politidirektøren.

- Vi har f.eks. været ude til en del byggemarkeder, hvor det ser lidt voldsomt ud, når man kigger på de mange biler på parkeringspladsen. Men selvom der er mange folk til stede, så går de ikke sammen og holder afstand. Det samme på stranden, hvor parkeringspladserne også kan være fyldte, men hvor folk også holder afstand og ikke går i større grupper, siger hun.

Siden forsamlingsforbuddet trådte i kraft har Nordjyllands Politi skruet markant op for patruljeringen på vejene. Men patruljebilerne har heller ikke set forsamlinger, der er større end det tilladte.

- Vi må bare sige, at borgerne er gode til selv af finde ud af det, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Mere politi i sommerhusområderne

Der er dog en befolkningsgruppe, der har lidt sværere ved at holde størrelsen på forsamlinger nede.

Unge, der måske keder sig under coronakrisen, samles nogle gange i grupper.

- Men når vi først kommer derud, så er der måske kun tre der står sammen. Jeg tror også hurtigt, at en forsamling opløses, når de bliver set af en borger. Og det viser jo bare, at folk er klar over, at man ikke må, siger politidirektøren.

I den kommende tid vil Nordjyllands Politi fortsat patruljere ekstra meget i hele Nordjylland.

Og hvor fokus i starten primært var på de større byer, så er politiet nu også mere til stede i sommerhusområderne, hvor flere er begyndt at samles.