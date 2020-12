Politiaftale på plads: Nordjylland får to nærstationer tilbage

NORDJYLLAND:To nordjyske politi-nærstationer åbner igen.

Det står klart, efter det længe ventede politiforlig faldt på plads tirsdag aften. Bag aftalen står regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Konservative, DF og Nye Borgerlige.

Aftalen indeholder etableringen af 20 nye nærstationer i hele landet med 110 lokale betjente - og her skal Nordjylland have to af nærstationerne.

Og det er endda også aftalt, hvor de skal genåbne: Nemlig i Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er sådan set glad for indholdet af den nye politiaftale, men Venstre valgte at stå uden for aftalen på grund af finansieringen, oplyser Preben Bang Henriksen.

- Venstre kan i enhver henseende tilslutte os forligets faktiske indhold - det har vi selv forhandlet på plads. Og det er godt. Men vi er ikke enige i en finansiering, der bl.a. sker ved større afgifter. Vi har ønsket at tage pengene fra konsulenter, kammeradvokaten, SU til udlændinge osv, siger Venstres retsordfører til NORDJYSKE.

I 2017 blev nærstationerne i hele landet lukket til fordel for at oprette større og mere slagkraftige patruljecentre. I Nordjylland betød det, at otte nærstationer lukkede. Men den centraliseringsøvelse var for voldsom har både politi og politikere siden hen erkendt.

Derfor har der længe været et politisk ønske om at få politiet lidt tættere på borgerne igen, og det skal genåbningen af nærstationerne være med at sikre.

Da regeringen fremlagde deres udspil til et nyt politiforlig i august var der allerede tale om netop 20 nærstationer i hele landet. Spørgsmålet var bare, hvor mange nærstationer de enkelte kredse skulle have.

Selvom Venstre altså ikke er med i aftalen, så er Preben Bang Henriksen (V) glad for, at Nordjylland har fået to nærstationer ud af aftalen - også selvom det er langt fra det antal, der blev lukket for tre år siden.

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at få ikke bare én, men to nærpolitistationer til Nordjylland. Hver station bliver bemandet med fem betjente, og selvom åbningstiden er reduceret, så har det fra Venstres side været et krav, at vi fik flere politibiler i områderne til patruljering dag og nat, specielt torsdag fredag og lørdag. Det er her kriminaliteten sker. På den måde har vi fået tilført indhold til stationerne på de tidspunkter, hvor utrygheden er størst, siger han.

Udover genåbningen af nogle af nærstationerne, så indeholde politiforliget flere andre elementer.

Nogle af de centrale elementer er:

- Kraftig reducering af Rigspolitiet, og i stedet samles nogle af specialenhederne i en ny, stor enhed med adresser i København og Aarhus.

- En politigaranti der betyder, at politiet i større grad skal komme ud, når borgerne har brug for det.

- Den samlede politistyrke øges med 450 betjente

- Der bliver mulighed for, at kommunerne kan ansætte tryghedsvagter, som kan udskrive bøder ved uorden – ligesom p-vagter i dag udsteder bøder for ulovlig parkering.

- Rejseholdet genopstår.

- Og så bliver indsatsen mod digital kriminalitet styrket.