Politibetjent bliver ikke undersøgt for at banke løs på AaB-fan til pokalfinale

NORDJYLLAND:Episoden, hvor en politibetjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi, under pokalfinalen banker løs på en AaB-fan bliver ikke undersøgt og betjenten slipper for en eventuel straf.

Det skriver B.T. der har talt med den Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Vi fik tilsendt en video, der viser episoden, men på baggrund af den har vi ikke valgt at indlede en undersøgelse mod betjenten, siger Claes Vestergaard, der er kontorchef hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, til B.T.

Sagen landede ellers på bordet hos netop Den Uafhængige Politiklagemyndighed, efter politibetjentens arbejdsgiver sendte den videre.

Der har været flere videooptagelser, der viser en politibetjent, der med trukket stav, går hårdhændet til værks på en AaB-fan.

Sagen ikke helt lukket

Sagen er dog ikke helt lukket, oplyser Claes Vestergaard til B.T.

- Nej, det er den ikke helt. Det er sådan, at vi har fået en anmeldelse fra en borger. Den anmeldelse er vi ved at se nærmere ind i for at undersøge, om vi skal indlede en undersøgelse på baggrund af det. Det må tiden vise, siger han.

Episoden fandt sted den 1. juli i Esbjerg, hvor AaB mødte Sønderjyske i pokalfinalen. Under kampen stod AaB så tæt inde på stadion, at kampen blev afbrudt, og AaB-fansene valgte at forlade stadion.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få fat i Den Uafhængige Politiklagemyndighed for en uddybning af afgørelsen, men de svarer ikke på telefon og er ikke vendt tilbage på mail.