Politidirektør: Vi bliver bedre til det nære og det svære

NORDJYLLAND:Politiet bliver styrket på både det nære og det svære.

Sådan ser politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, den nye politiaftale, et bredt politisk flertal indgik onsdag aften.

Aftalen sender blandt andet flere betjente ud i kredsene, opretter nye nærstationer og overlader mere handlerum til den enkelte politikreds.

For Nordjyllands vedkommende betyder det helt konkret, at to nærstationer vender tilbage - en i Brønderslev Kommune og en i Vesthimmerland Kommune.

- Det giver os mulighed for at være mere til stede lokalt, så vi kommer til at arbejde endnu mere med det nærlokale, siger politidirektøren.

Der er endnu ikke sat adresser på de nye nærstationer, og placeringen af de lokale stationer kommer også til at ske i samarbejde med lokalområderne, siger Anne Marie Roum Svendsen.

- Vi skal i dialog med borgmestrene for at finde ud af, hvor nærstationerne skal ligge - hvor det giver bedst mening, siger hun.

Politidirektøren er ikke i tvivl om, at det nære politi bliver styrket med den nye politiaftale, og hun mener, at det sker uden at gå på kompromis med indsatsen på de svære og tunge områder.

Aftalen opretter nemlig også en ny superenhed, hvor specialefterforskningen er samlet. Enheden får sin egen anklagemyndighed og har kontorer i både Aahus og København.

Derudover bliver der ekstra fokus på cybercrime - blandt andet med digitale patruljer.

- Det er en aftale, der giver politiet mulighed for at videre udvikle os - både på de komplekse områder og på det nære. Jeg er sikker på, at aftalen bliver til gavn for nordjyderne, og viglæder os til at implementere den, siger politidirektøren.