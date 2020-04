Politidirektør: Vi øger patruljering og holder skarpt øje med disse tre hotspots

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi øger i løbet af weekenden patruljeringen i politikredsen. Det sker for at sikre, at borgerne ikke stimler for meget sammen, da der stadig er smitterisiko med corona-virus i samfundet. Særligt steder, hvor folk normalt forsamles i godt vejr, vil man kunne se mere politi. Det drejer sig om Kridtgraven i Mølholm/Hasseris, Jomfru Ane Parken på havnefronten og Solnedgangspladsen i Skagen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er prognoserne om godt vejr i den kommende tid, der nu får Nordjyllands Politi til at sende flere tryghedspatruljer ud på gaden hen over weekenden og i den kommende tid.

Anne Marie Roum Svendsen: Vi kan hurtigt sætte en stopper for brugen af de tre pladser, hvis folk ikke overholder coronareglerne. Foto: Peter Mørk

- De skal først og fremmest føre tilsyn med, at der ikke er for mange borgere, der forsamles i parker, anlæg eller andre steder, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, der har en klar opfordring til nordjyderne:

- Er man ude at gå i det gode vejr, og kommer man til et område, hvor der er mange mennesker forsamlet, så er vores råd ret enkelt: Vend om – gå et andet sted hen.

- Vi ser desværre en tiltagende tendens, at folk klumper sammen, og samtidig fornemmer vi en usikkerhed om, hvor meget er egentlig tilladt. Det er lidt ligesom om, festen godt må begynde igen. Det må den altså ikke, uddyber Anne Marie Roum Svendsen overfor NORDJYSKE.

Hun kalder det for meget nemmere at lukke ned end at lukke op for samfundet igen, og hun er specielt ked af, at mange unge mennesker klumper sammen på de to nævnte steder i Aalborg.

- Vi har været meget til stede og tilrettevist folk, bedt dem om at rykke fra hinanden og så videre, men så er det måske nye, der er der næste gang, patruljerne kommer forbi. Hvis vi fortsat hen over i dag og lørdag-søndag ser folk forsamles, så klapper fælden med et opholdsforbud, konstaterer politidirektøren.

Hvad der lige nøjagtig udløser et opholdsforbud, kan hun ikke præcisere.

- Det er jo i sidste ende et skøn. Det vil det altid være for patruljerne. Oplever de en interesse i at indordne sig efter betjentenes anvisninger, eller flytter folk sig bare nogle centimeter, og man kan ikke bare påberåbe sig, at man kom først. Det er alles ansvar at overholde reglerne, understreger Anne Marie Roum Svendsen.

Skilte opsættes

Politiets patruljer vil være bredt til stede i hele politikredsen, men særligt er der altså som nævnt de tre steder, hvor opmærksomheder er skærpet: Jomfru Ane Parken i Aalborg, Kridtgraven i Hasseris og Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.

Her vil folk i særlig grad kunne se politi, ligesom der vil blive opsat skiltning, der gør opmærksom på, at politiet har mulighed for at lukke området ved at indføre et midlertidigt opholdsforbud i området, hvis myndighederne vurderer, at smitterisikoen er for stor på grund af for mange personer, der forsamler sig på samme sted.

- Hvis vi udsteder et sådant opholdsforbud, vil det betyde, at man ikke vil have mulighed for at tage ophold i det pågældende område. Man kan passere igennem området, men man kan altså ikke sætte sig på f.eks. græsplaner eller på bænke – og vi vil være meget til stede og holde øje med, at det sker, hvis et forbud udstedes, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Flere henvendelser

NORDJYSKE har fået flere henvendelser fra bekymrede borgere - specielt hvad angår forsamlinger ved Kridtgraven i Hasseris. En af henvendelserne lyder således:

"Vi er en lang række borgere som i denne tid oplever en markant stigende tilstrømning af unge mennesker ved Kridtgraven i Mølholm."

"Desværre følger de unge hverken regler for Corona, men hvad værre er, så er der sammen med det store mængde unge fulgt både store mængder alkohol, salg af hash og hårde stoffer i området.," lyder det i henvendelsen til NORDJYSKE.

"Vi kan direkte observere, at der bliver handlet, og vi finder rester og brugte sprøjter i området. De unge mennesker er forsamlet omkring store bål og med høj musik, hvilket er påbudt ikke at bruge i området," lyder det videre.

Syv større bål

I sidste weekend var der ifølge henvendelsen syv større bål på samme plads og over 200 unge mennesker samlet i grupper med masser af alkohol.

"Alderen på de unge mennesker går desværre helt ned til 13 års alderen og op til starten af 20'erne. De to børnehaver på Svalegårdsvej er dagligt udsat for hærværk og bruger enorme mængder af ressourcer på at rydde glasskår, madrester, pizzabakker, brugte sprøjter og kondomer op hver morgen fra børnenes legeområder", fortæller de bekymrede borgere i henvendelsen til NORDJYSKE.

Det bliver i henvendelsen understreget, at Aalborg Politi er "enormt søde" til at møde op, når folk ringer grundet gener af den eller anden art - det sker i øjeblikket op mod fem-seks gange dagligt fra forskellige berørte områder op til Kridtgraven ved Vestre Fælledvej og Johannesmindevej.

"Vi forsøger, dog uden held, at komme i dialog med Aalborg Kommune omkring området, da vi som beboere ikke mener, at det kan forsvares at lade børn og andre unge færdes i området. I øvrigt heller ikke trygt for os voksne", hedder det.

- Lige præcis her er det nødvendigt med en social indsats. Tingene flytter sig. Så er det galt i Storvorde en overgang, og nu er det så i Hasseris. Det vil blive en af vore opfølgende indsatser, især hvis vi finder ud af, at det er de samme unge, der dukker op igen og igen disse steder, kommenterer Anne Marie Roum Svendsen.

Forklarer og tilretteviser

Hun har en vis forståelse for, at de unge efter så mange uger med nedlukning savner det sociale og festerne, men glemmer begrundelsen for de stramme regler. Så der er opgaven for politiet at forklare og tilrettevise de unge.

En anden henvendelse beskriver, at de unge truer med vold, når folk forsøger at få de unge til at opløse forsamlingerne og overholde reglerne for at holde afstand og størrelsen af forsamlinger:

"De seneste døgn har politiet været fast gæst ved Kridtsøen på Johannesmindevej i Mølholm/Hasseris. Den udeblevne åbning af Friluftsbadet har gjort, at de unge mennesker søger til Kridtgraven. Som umiddelbar nabo til søen medfører det en del larm og utryghed, i og med at nogle af gæsterne ikke er Guds bedste børn, flere gæster er tydeligt narkopåvirkede, og der bliver handlet narko fra vendepladsen på Johannesmindevej. En venlig henstilling om at dæmpe sig sent om aftenen blev returneret med trusler om vold", hedder det i den henvendelse til NORDJYSKE.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen forklarer, at politiet også får en del henvendelser om disse ting.

- Det er jo ikke bare noget, vi har drømt, når Kridtgraven er på vores liste over hotspots, Vi ved godt, det er der, de unge er. Vi skrider ind, når vi ser det, og vi standser forsamlingerne, hvis det bliver for meget, understreger hun.

Vis fortsat hensyn og hold afstand

Anne Marie Roum Svendsen understreger, at det er Nordjyllands Politis opfattelse, at nordjyderne overordnet set har udvist samfundssind under corona-krisen, og man har holdt afstand og i stor udstrækning opholdt sig indendørs.

- Det her er nogle få procent, der ikke kan finde ud af at følge reglerne, og det ændrer ikke på, at 98 procent af nordjyderne godt kan finde ud af det og virkelig overholder reglerne, siger hun.

Hvis reglerne overtrædes, eller man ikke følger politiets anvisninger, så vil Nordjyllands Politi naturligvis håndhæve reglerne og uddele bøder.