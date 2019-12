Politiet advarer: Ældre borgere udsættes for fup-opkald

NORDJYLLAND:Ældre mennesker franarres personlige oplysninger og mister mange penge, når gerningsmænd ringer og udgiver sig for at være fra de danske myndigheder.

For tiden oplever politiet, at særligt ældre mennesker bliver kontaktet af personer, der ringer og udgiver sig for at være fra SKAT, Skifteretten eller Borgerservice. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I flere eksempler ringer gerningspersonen og fortæller, at borgeren skal have penge tilbage i SKAT, og for at få pengene udbetalt til sin konto, skal borgeren oplyse for eksempel sit NemID.

Der er også eksempler på, at gerningspersoner ringer enker op i forbindelse med et nyligt dødsfald og udgiver sig for at være fra Skifteretten eller Borgerservice og spørger i den forbindelse efter borgerens NemID-oplysninger for at kunne oprette en konto i forbindelse med arven.

I begge eksempler bliver borgeren franarret personfølsomme oplysninger og får stjålet mange penge fra sin konto.

Politiet anbefaler:

• Videregiv aldrig dine personlige oplysninger over telefonen, i e-mails, på sms eller på sociale medier.

• SKAT eller offentlige myndigheder i øvrigt vil aldrig ringe og bede dig om at udlevere dit NemID. Hvis du er i tvivl, så ring til myndighedens hovednummer og spørg ind til henvendelsen.

• Fortæl ældre pårørende om disse fup-opkald og videregiv politiets anbefalinger.