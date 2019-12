Politiet advarer: Der er ekstremt glatte veje - kør forsigtigt

NORDJYLLAND:Det har flere steder i Nordjylland været ekstremt glat på vejene i nat og her til morgen.

Sådan lyder advarslen fra vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

- Vi har haft et enkelt solouheld på Hobrovej midtvejs mellem Skørping og Arden. Da patruljen kom frem her til morgen, var det en ren glidebane. Heldigvis bemærkede betjentene, at der kom en saltbil korbi kort efter, så bilens mandlige fører har været lidt uheldigt med timingen, fortæller vagtchefen.

Uheldet skete ved 04.30-tiden. Bilisten kom ikke til skade.

- Vi har fået at vide fra kommunerne og Vejdirektoratet, at der saltes over hele Nordjylland her til morgen, så kør forsigtigt, lyder advarslen fra Bent Højgaard.