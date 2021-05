Politiet advarer: Lad dig ikke narre af den falske betjent

NORDJYLLAND:De seneste dage har Nordjyllands Politi modtaget tre-fire henvendelser fra bekymrede borgere, som er blevet ringet op af, hvad de tror er en betjent fra Nordjyllands Politi.

I telefonen udgiver den falske politimand sig for at være fra politiets it-afdeling i den hensigt at franarre borgerne personlige oplysninger, koder til deres bankkonti og andet i den retning.

- Vi advarer, fordi det fremstår vældig troværdigt. Når folk kan se nummeret, så er det stort set et officielt nummer, de kan se i displayet, og de bruger et navn, der lyder troværdigt. Når borgeren så ringer retur, så præsenterer man sig selv med navn og fortæller, at man kommer fra politiets it-afdeling og beder om koder og den slags, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Vi har i dag og de foregående dage haft kriminelle der ringer til borgere og udgiver sig for at være ansat ved politiet og overtaler borgerne til at udlevere personlige oplysninger, koder mv. Vær venligst mistænksom og evt. ring retur til dit lokale politi. #Politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 30, 2021

Målgruppen for svindlerne er fortrinsvis ældre eller andre mennesker, som ikke er så it-kyndige og derfor lettere ofre for den type af svindel.

- I bund og grund skal man aldrig udlevere sine personlige oplysninger uanset hvem, der ringer. Om det er politiet, skat eller en anden offentlig myndighed, må man aldrig give personnumre, kontonumre og koder fra sig. En offentlig myndighed vil aldrig ringe og bede om de oplysninger, formaner vagtchefen.

Poul Fastergaard er ikke klar over, om nogle borgere er hoppet på limpinden i denne omgang.