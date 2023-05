Politiet advarer mod svindler: - Han er veltalende og venlig

HIMMERLAND:Nordjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en række sager om såkaldt kontaktbedrageri, hvor fremgangsmåden er meget ens.

Indtil videre har politiet kendskab til fem forhold mellem 19. april og 1. maj i Hadsund og Mariager, hvor en mand har opsøgt ældre mennesker på deres bopæl og oplyst, at kom fra banken og efterfølgende forsøgt at få udleveret hævekort og koder.

I flere af tilfældene er ofrene forinden blevet kontaktet telefonisk af en, som udgav sig for at repræsentere banken.

Ofrene har alle beskrevet manden, der opsøgte dem som brunlig i huden, mellem 20 og 30 år gammel, omtrent 170 centimeter høj og kraftig af bygning.

Politikommissær Mikkel Brügmann oplyser, at politiet ser på sagerne med stor alvor. Han kommer desuden med en advarsel.

- Vi vil gerne advare borgere om, at disse bedragere har meget gode talegaver: Selvom de virker meget overbevisende, så skal man ikke udlevere sine personlige oplysninger, bankkort og koder – hverken når de ringer eller møder fysisk op. Og ham vi har at gøre med her virker veltalende, venlig og snedig.