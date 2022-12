Politiet advarer: Unge i nattelivet udnyttes af kriminelle

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har torsdag udsendt en advarsel om en ny fremgangsmåde, der breder sig i nattelivet. Her udnyttes unge af kriminelle og bliver uforvarende gjort til såkaldte "muldyr" ved, at deres konto bliver brugt til hvidvask af penge.

Svindlen foregår ved, at en person i god tro stiller sin konto til rådighed for andre, der viser sig at være svindlere. Det sker eksempelvis ved, at en person bliver standset på gaden og bedt om at hjælpe med at hæve penge for nogen mod at få overført et beløb via mobiltelefon til sin konto.

- Det nye, vi nu ser, er, at det foregår i nattelivet, hvor udspekulerede kriminelle udnytter folks beruselse til at låne deres mobiltelefoner og på den måde involverer dem i hvidvask, forklarer politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, der leder forebyggelsessektionen hos Nordjyllands Politi.

Svindlen kan også foregå ved en metode, der foregår i flere led. Først har én person held til at låne en mobiltelefon og overføre et langt større beløb end aftalt via telefonen til en medsammensvoren. Denne person overfører så igen pengene til en tredje svindler, som har til opgave at hæve pengene og derefter melde dankortet stjålet.

Simon Hjorth Jacobsen har ikke et præcis tal på, hvor mange sager Nordjyllands Politi har, hvor denne nye fremgangsmåde er brugt. Men den breder sig, konstaterer han:

- Jeg ved fra vores kontakt med de unge og med efterforskerne, der arbejder med it-relateret økonomisk kriminalitet her i Nordjyllands Politi, at dét her er en tendens. Derfor er vi meget opmærksomme på det, og vi vil gerne sikre os, at de unge og deres forældre også er bevidste om det, siger politikommissæren.

Han har et ganske simpelt råd: "Lad ikke andre bruge din telefon".