Politi slog til: Flere mænd og kvinder anholdt for indbrud i Aalborg

AALBORG:Tre mænd og to kvinder, som politiet mistænker for at stå bag flere af de indbrud, som i den seneste tid har plaget borgere i Aalborg, er mandag blevet anholdt.

Det oplyser efterforskningsleder, politikommissær Ulf Munch Sørensen i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er sket efter et længere efterforskningsarbejde af Nordjyllands Politis afdeling for Berigelse.



- Vi slog til kort efter klokken ni mandag formiddag, og her foretog vi anholdelse af fem personer, der alle stammer fra lokalområdet. Ved anholdelsen af de tre mænd og to kvinder blev de sigtet for flere indbrud og tyverier i især Hasseris og Kornblomstkvarteret i Aalborg, siger politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Han kan ikke komme ind på, præcist hvor mange indbrud, de fem er siget for.

I forbindelse med indbruddene er der primært blevet stjålet designerlamper, dyre designermøbler og sølvtøj.



Politikommissæren oplyser, at han forventer, at de fem mænd tirsdag morgen skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Ud over indbruddene i Aalborg er de anholdte også blevet sigtet for indbrud og brugstyverier i andre politikredse. Det gælder både i Østjyllands og Midt- og Vestjyllands Politikreds, oplyser Ulf Munch Sørensen.

Ingen er indbruddene er dog foregået i Thy eller på Mors.

Ulf Munch Sørensen forventer, at der kommer yderligere sigtelser i takt med, at efterforskerne fortsætter deres arbejde i sagen.

De anholdte i sagen er aldersmæssigt i 20’erne, 30’erne og 40’erne.