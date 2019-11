Politiet efter bombetrussel mod skole: Det kan tage lang tid at finde gerningsmanden

KLARUP:Nordjyllands Politi efterforsker den bombetrussel, der mandag eftermiddag blev sendt til Klarup Skole.

Truslen, der viste sig at være falsk, blev sendt til skolens IT-system Aula via en fortsat ukendt afsender. Aula er det system, som forældre, elever og lærere bruger til at kommunikere med hinanden.

I første omgang troede politiet, at en 15-årig dreng havde sendt truslen, men han er nu løsladt og fri for mistanke.

Det betyder, at politiet nu står uden mistænkte.

Sagen kan tage lang tid at opklare, fordi gerningsmanden kan have fået adgang til Aula på flere forskellige måder.

- Det kan være nogen, der har givet koden til systemet videre, hacket sig ind eller selv har adgang til Aula, siger Henrik Staal, politikommissær hos Nordjyllands Politi.

I lignende sager har det været svært at finde gerningsmanden, fordi personen har gemt sig bag anonymitet på internettet. Det kan trække efterforskningen i langdrag, fortæller Henrik Staal.

Det var blandt andet tilfældet, da Tech College i Aalborg dette forår modtog en bombetrussel.

- Efterforskningen var et langt og sejt træk, der ikke ledte til særlig meget. Men det er en alvorlig type sag, så vi vil se på, hvor lang tid vi kan fortsætte efterforskningen, siger Henrik Staal.

Politiet ser ikke nogen sammenhæng mellem bombetruslen i Aalborg og bombetruslen mod Klarup Skole.

Derudover er det uvist, hvad der helt præcist stod i truslen til Klarup Skole.

Henrik Staal ønsker ikke at afsløre truslens formulering i frygt for at inspirere andre til at sende lignende trusler.