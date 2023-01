Politiet efterlyser 24-årig tysk kvinde forsvundet i Nordjylland

SKAGEN:Ved middagstid blev en taske fundet ved Grenen i Skagen.

Tasken tilhører en 24-årige kvinde fra Tyskland, men hun var ingen steder at se, og man er bekymret for, at hun er i en nedtrykt tilstand.

Nordjyllands Politi har derfor igangsat en stor eftersøgning i området med helikopter, både og hunde.

Derudover efterlyser de hende. Hun beskrives som 165 høj og almindelig af bygning, brunt hår og brune øjne. Måske har hun briller på.

Har man oplysninger i sagen, beder politiet om, at man ringer 114.