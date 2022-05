Politiet efterlyser dement kvinde fra Hjørring

HJØRRING:Nordjyllands Politi efterlyser en 85-årig svært dement kvinde, der søndag eftermiddag - formentlig omkring klokken 14 - er gået fra en adresse på Grønningen i Hjørring og ikke er kommet tilbage.

Den 85-årige kvinde beskrives som 150 centimeter høj, iklædt en beige jakke med pelskrave og mørke bukser. Hun beskrives også som "dårligt gående".

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi opfordrer borgere i hele Hjørring til at kigge efter kvinden i deres have, udhuse, garager og lignende steder, hvor kvinden kan have søgt ind.

Politi og pårørende i gang med en eftersøgning, og søndag aften omkring klokken 20.30 støder der også personnel fra Hjemmeværnet til for at hjælpe med eftersøgning - idet kvinden kan have gået langs stier og måske være faldet et sted, hvor hun ikke er umiddelbart synlig.

Har man set kvinden, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.