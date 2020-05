Politiet efterlyser ejeren til en møntsamling

MOU/FLAUENSKJOLD:Nordjyllands Politi efterlyser ejerne til en møntsamling, der er fundet hos gerningsmændene til et andet indbrud.

Møntsamlingen blev fundet på en adresse i Flauenskjold, der blev ransaget onsdag.

Adressen blev ransaget efter, at beboeren i huset blev taget på fersk gerning ved et indbrud i Mou natten til onsdag.

Kort efter midnat natten til onsdag blev politiet kaldt ud til et indbrud i Mou. En borger, der bor på adressen, blev vækket af et brag, hvorefter han kunne høre stemmer fra ukendte personer i huset. Politiet kørte til stedet og kunne tage tre indbrudstyve på fersk gerning.

Efter anholdelsen blev de tre gerningsmænds adresse i Flauenskjold ransaget for at finde eventuelle tyvekoster fra andre indbrud. Politiet fandt blandt andet en Ikea-pose med en møntsamling, som ingen af de tre gerningsmænd ville kendes ved.

Derfor mener politiet, at møntsamlingen kan være stjålet i forbindelse med et indbrud.

4 Foto: Nordjyllands Politi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse et gerningssted eller gerningstidsrum for indbruddet, hvor møntsamlingen formodentligt blev stjålet. Møntsamlingen består primært af danske mønter af ældre dato. De er opbevaret i tobaksdåser og chokoladedåser, der også er af ældre dato.

Kan du genkende møntsamlingen, eller kender du rette ejer? Så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4