Politiet er ude med fartmåleren i weekenden

NORDJYLLAND: Skal ud at køre i weekenden, så bør du som altid holde dig til fartgrænserne. Men. Hører du til dem, der har en meget tung højrefod i kombination med lav muskelstyrke i det højre ben, så er det nu, du skal i gang med at træne, så farten kan holdes på det lovlige i weekenden.

Rigspolitiet holder nemlig en landsdækkende kontrol, hvor fokus er på bilisternes hastighed samt køretøjernes generelle stand. Så hvis du både kører for stærkt og gør det i en gammel smadderkasse, der hverken kan styre eller bremse og i øvrigt ruller på dæk, der ikke har haft noget synligt mønster det sidste halve år, så kan det gå hen og blive en dyr start på efterårsferien.

Som baggrund for kampagnen skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse:

"Hastighed er den hyppigste menneskelige faktor i de uheld, som Havarikommissionen for vejtrafikulykker har analyseret. I over 40 procent af de analyserede ulykker var for høj hastighed medvirkende årsag til at, ulykken skete.

Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene. Eksempelvis sker de fleste motorvejsulykker, hvor hastighed er medvirkende årsag, pga. forholdene - eksempelvis tåge og regn."

Den ekstra kontrol er begyndt allerede fredag og løber altså også lørdag og søndag.