Politiet har beslaglagt krysantemumbomber og over 2.000 kanonslag

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har siden 16. november 2020 og frem til 20. december 2020 beslaglagt over 2000 kanonslag og nogle få krysantemumbomber. I perioden er der også sket anmeldelse af omkring 40 sprængninger, primært af postkasser.

Det oplyser lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat, politikommissær Henrik Taagaard i en pressemeddelelse.

Til NORDJYSKE fortæller politikommissæren om specielt en sag, der trak antallet af beslaglagte kanonslag op:

- Vi foretog ransagning på en adresse i Aalborg. Her fandt vi hos en 22-årig mand hele 962 kanonslag, som helt klart var med henblik på videresalg, siger Henrik Taagaard.

Han oplyser, at i de øvrige sager har antallet af beslagte kanonslag ligger mellem 150 og 400 styk.

Antallet af beslaglæggelser ligger ifølge politikommissæren på nogenlunde niveau med sidste år ved samme tid.

Til gengæld er antallet af beslaglagte krysantemumbomber i år meget lille indtil nu.

- Vi har indtil nu kun beslaglagt to krysantemumbomber indtil nu. Men vi er ret sikre på, at de er derude. Vi får anmeldelser om kæmpestore brag, som helt klart er sprængninger af krysantemumbomber, så vi er ret sikre på, at der desværre florerer en del ulovligt fyrværkeri i det nordjyske, siger politikommissær Henrik Taagaard

Han retter i næste åndedrag en appel til nordjyderne:

- Det er utroligt farligt at anvende ulovligt fyrværkeri som for eksempel kanonslag og krysantemumbomber. Man risikerer liv og lemmer. Derfor vil jeg opfordre borgerne til helt at holde sig fra det ulovlige krudt, siger politikommissæren.

Politiet har kun beslaglagt to krysantemumbomber i år. Men der er flere derude, er Henrik Taagaard helt sikker på. Arkivfoto: Jan Pedersen

Henrik Taagaard oplyser, at det enten hentes til landet i folks egne biler eller bliver sendt herop

Nordjyllands Politi har foretaget sigtelser i ni sager om overtrædelse af fyrværkeriloven.

- Det er typisk mænd i alderen 20 til 40 år, der åbenbart kan lide at høre de store brag. Men det er så farligt, at vi kun kan opfordre folk til at lade være med at røre ved det. Deklarationerne er meget upræcise, og man ved aldrig, hvornår det kan futte af, fastslår politikommissæren.

Nordjyllands Politi efterforsker og overvåger området, og Henrik Taagaard peger på, at man bør anmelde de personer, som forhandler det ulovlige fyrværkeri.

- Så kan vi nemlig skride ind og få det beslaglagt og dermed få det væk fra gaden. Vi rykker på alle de seriøse anmeldelser, vi får, lover Henrik Taagaard.

Folk, der opdager ulovligt fyrværkeri, kan ringe til politiet på 114 eller tippe via politi.dk

Det lovlige fyrværkerisalg startede 15. december 2020, men der må først skydes af 27. december 2020 og til 1. januar 2021.