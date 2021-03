Politiet har været mere ude af bilerne under coronaen: - Det er bare noget folk godt kan lide

NORDJYLLAND:Da statsministeren lukkede landet 11. marts sidste år, forsvandt en stor del af kriminaliteten næsten med det sammen.

Siden er der gået et år, hvor politiet har brugt væsentlig mindre tid på at køre ud til f.eks. indbrud, vold og tyverier. Til gengæld har Nordjyllands Politi haft mere tid til at være ude blandt borgerne.

Og det har været en stor succes - også større end politiet havde regnet med.

- Det, at vi har haft mulighed for at køre mere patrulje end plejer. At betjentene er kommet mere ud af bilerne og generelt mere ud blandt folk. Det er bare noget folk godt kan lide, og det kan vi også selv. Og den effekt, det har er nok også større end vi havde regnet med, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Og den læring tager politiet med sig:

- Så noget af det, vi vil kigge på i fremtiden er at skabe rum i hverdagen til at komme mere ud af bilerne.

Sagsbunkerne er i bund

Den lave kriminalitetsrate under coronanedlukningen har også givet politiet tid til andre opgaver. Blandt andet at komme i bund i sagsbunkerne.

- Der har generelt været mere tid til at lave sager, og vi er næsten på et historisk lavpunkt med sagsbehandlingstid, siger politidirektøren og fortsætter:

- Vores behov for mindre patruljering i nattelivet har også gjort det muligt at booste andre ting. Blandt andet har færdselsindsats været større en tidligere, hvor vi har haft fokus på uopmærksomhed i trafikken, spirituskørsel, osv.

Derudover har Nordjyllands Politi brugt tiden på at afvikle en masse ferie og afspadsering, fortæller politidirektøren.