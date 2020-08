Politiet holder øje: Der er masser af plads til at nyde sommervejret i Nordjylland

AALBORG:Der er nok ingen tvivl om, at strande, parker og andre steder med mulighed for at bade sig i solen, bliver godt besøgt de kommende dage, hvor meteorologerne har lovet hedebølge.

Men selvom der er plads til mange mennesker rundt omkring i Nordjylland, så er der som bekendt begrænsninger for, hvor tæt vi må stimle sammen i sommerlandet.

Corona-smittetrykket stiger i hele landet i øjeblikket, og man skal stadig sørge for at holde afstand og vise hensyn, lyder det fra politiet.

For det sommervejret betyder selvfølgelig også, at politiet er særligt opmærksom smitterisikoen, når folk samles på det populære steder.

Og det gælder ikke kun Jomfru Ane Gade, der som det eneste sted er blevet udpeget som et såkaldt hotspot, hvor politiet har særligt meget fokus.

For politiet har nøjagtig de samme mulighed for at gribe ind alle mulige andre steder, som f.eks. i Jomfru Ane Parken eller på stranden i Blokhus, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals.

- Vi har stadig ekstra fokus på de populære parker, og selvom de ikke er udpeget som hotspots, så har vi de samme muligheder for at sprede forsamlinger eller lave opholdsforbud, hvis vi vurderer, at der er en særlig smitterisiko, siger vicepolitiinspektøren.

Tillid til borgerne

I andre store byer i landet er der udpeget mange flere hotspots. Men det er ikke nødvendigt i Nordjylland, mener Henrik Skals.

- Der er masser af plads og højt til loftet i Nordjylland. Hvis der f.eks. er fyldt på stranden i Blokhus, så kan man jo køre til venstre til Rødhus. Og vi har tillid til at borgerne godt kan finde ud af at holde afstand, siger Henrik Skals.

Nordjyllands Politi har fortsat såkaldte corona-patruljer på gaden, og derudover er færdselspolitiet også blevet en del af corona-indsatsen, fortæller Henrik Skals.

- De skal være vores øjne og ører ude på vejen, og så har vi også noget ekstra at sætte ind med, hvis der bliver behov for det.