Her er de vigtigste punkter fra fredagens nordjyske pressemøde

Som en del af smitteopsporingen vil Styrelsen for Patientsikkerhed ringe ud til de smittede for at høre om nære kontakter.

- Vi vil rigtig gerne have lov til at ringe til de nære kontakter. Det er rigtig vigtigt, at vi får den information, sagde overlæg og embedschef for Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjorth.

Hvis en borger ikke tager telefonen, så ringer vi igen.

- Når vi ikke får kontakt til en smittet, så ringer vi flere gange, indtil vi får kontakt. Hvis vi skal ud og banke på døren, så gør vi det. Vi skal have kontakt til alle smittede, slog Charlotte Hjorth fast.

Herudover vil der blive nedsat et "isolationsteam", som vil ringe til borgere i isolation. Både for at blive klogere på, hvordan det opleves samt at høre om vanskeligheder i forbindelse med isolationen.

Et andet hold, der bliver nedsat er et såkaldt "task-force". Holdet kommer blandt andet til at bestå af politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunerne samt andre myndigheder. Det skal sikre samlede løsninger.