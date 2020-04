Politiet holder øje med havnefronten: Der er mange mennesker og svært at holde afstand

AALBORG:Vejret viser sig i disse dage fra sin allerbedste side, og det får en del mennesker til at glemme alt om corona, at holde afstand og helst blive hjemme med mindre kontakt med familie, venner og omgangskreds.

I hvert fald oplever Nordjyllands Politi, at der mandag har været rigtigt mange mennesker i Jomfru Ane Parken og på Havnefronten i Aalborg.

- Vi får en del anmeldelser fra bekymrede borgere, der ringer ind om, at der er mange folk samlet, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at politiet benytter kameraerne på Limfjordsbroen til at holde øje med situationen på Havnefronten.

- Jeg kan godt forstå, at folk er nervøse, for der er mange mennesker, som er ude og nyde vejret. Vi holder øje med situationen, og har i løbet af dagen haft patruljer forbi området, siger vagtchefen.

Ingen bøder

Det har dog ikke været anledninger, for politiet, at finde bødeblokken frem.

- Det vi overvejende ser er, at folk står sammen i grupper med mindre end ti personer, der bliver holdt to meters afstand og vejledningerne fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt. Men der er som sagt mange mennesker, så der er grund til at være opmærksom, siger Per Jørgensen.

Nordjyllands Politi har patruljer i hele landsdelen, der holder øje med, om folk er for mange samlet.