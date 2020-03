Politiet i corona-beredskab: Vi kommer stadig, når der er brug for os

NORDJYLLAND:Coronaudbruddet kan komme til at betyde, at nogle sager hos politiet kommer til at ligge lidt længere - men der bliver ikke skruet ned for det normale beredskab.

- Jeg kan ikke udelukke, at den nuværende situation kan få betydning for sagshandlingen. Men det får ingen betydning for den borgervendte indsats. Vi har normal patruljering, og vi kommer fortsat, når der er brug for det, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

I den kommende weekend er festerne i Jomfru Ane Gade lukket sammen med en række arrangementer.

Det betyder dog ikke, at politiet vender ryggen til nattelivet.

- Når nattelivet lukker ned, så er vi opmærksomme på, hvor folk så er henne. Det kommer vi til at holde øje med, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Selvom politiet, naturligvis, ikke er en af de offentlige myndigheder, der bliver lukket ned, så har corona-udbruddet dog også betydning hos ordensmagten.

Dels kan politiet få nye opgaver i at sørge for, at de foranstaltninger, sundhedsmyndighederne indfører, bliver overholdt - men politiet skal i høj grad sørge for at holde corona ude.

- Vi forsøger at arbejde i hold, og vi er ret skarpt opdelte, så risikoen for smitte er så lav som muligt. For det er klart, at hvis vi bliver ramt af sygdom, så kan det få betydning for nogle opgaver, siger politidirektøren.

Og i tilfælde af sygdom er det altså sagsbehandlingen - og ikke beredskabet - der vil blive nedprioriteret, understreger Anne Marie Roum Svendsen.

Politidirektøren fortæller, at nogle ansatte hos politiet er blevet sendt på hjemmearbejde, og at nogle administrative opgaver er aflyst - f.eks. køreprøver.