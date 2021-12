Politiet: Kør forsigtigt - mange biler er kørt galt

NORDJYLLAND:Der er så småt ved at komme gang i trafikken igen i Nordjylland efter onsdagens voldsomme snestorm.

Nordjyllands Politi fraråder ikke længere al udkørsel, men oplyser, at der mange steder står efterladte biler, lastbiler og nogle steder busser.

Vejføret er glat, og bilisterne skal køre forsigtigt, opfordrer vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi torsdag morgen.

Der har være en lang række glatføreuheld onsdag aften, men politiet har ikke fået meldinger om alvorligt tilskadekomne.

Midt- og Vestjyllands Politi, som dækker Thy og Mors, fraråder heller ikke længere udførsel.

- Men man skal ikke køre, hvis man ikke har vinterdæk på, understreger vagtchef Ole Vanghøj.

Der er fortsat flere veje i Thy og på Mors, som er spærrede, men de større veje skulle være farbare her torsdag morgen. På hovedvej 26 er der dog problemer med nogle lastbiler, der glider rundt og delvist har spærret vejen.

- Kør forsigtigt, understreger vagtchefen fra Midt og Vestjyllands Politi

Busser aflyst

Bustrafikken er fortsat påvirket af det dårlige vejrføre. Nordjyllands Trafikselskab/NT oplyste torsdag morgen kl. 05.45, at næsten al bustrafik i Vendsyssel er indstillet. man kan se mere på NT's webside, som dog torsdag morgen var så overbelastet, at den er gået ned.

Ingen tog mellem Aalborg og Hobro

DSB oplyser, at der ikke kører tog mellem Hobro og Aalborg frem til torsdag morgen ved 9-tiden. Det skyldes væltede træer, der spærrer sporene.

DSB oplyser videre: InterCityLyntog: Kører ikke mellem Aarhus H og Aalborg. InterCitytog: Kører ikke mellem Hobro og Aalborg.

Togbusser: Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at få togbusser ud at køre. Busleverandøren holder nøje øje med vej- og vejrforhold og DSB håber at få nogle busser frem lidt senere torsdag morgen.

Forsinkede og aflyste fly

Flyvninger fra Aalborg Lufthavn måtte indstilles på grund af snestormen onsdag aften, og sneen driller fortsat. Torsdag morgen skriver lufthavnen på sin hjemmeside , at flere flyafgange enten er aflyst eller forsinkede.

KLM aflyste sin afgang fra til Amsterdam kl. 06. SAS har aflyst sine afgange kl. 06.15 og 07 til København, og Norwegians afgang til København kl. 06.20 er forsinket til kl. 07.

Opdateres...

Læs også: