Nye forsamlingsregler: Politiet fjerner hotspots

NORDJYLLAND:- Vi fortsætter vores tryghedsskabende indsats - men med et reduceret antal tryghedspatruljer end hidtil under coronakrisen - i og med, at samfundet åbner mere, og vi er på vej mod mere normale tilstande. Derfor afpasser vi selvfølgelig vores tryghedsindsats i forhold til det.

Sådan siger vicepolitiinspektør Henrik Skals, der er chef for vagtcentralen ved Nordjyllands Politi, om det faktum, at politibetjentene nu skal håndhæve et forsamlingsforbud på op til 50 personer - i stedet for som hidtil 10 personer.

Nordjyllands Politi har mandag vurderet, at to af de steder – Kridtgraven i Hasseris og Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, der 24. marts blev udpeget som såkaldte hotspots med ekstra overvågning fra politiets patruljer - nu kan nedlægges som såkaldt hotspot.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Derfor er den opsatte skiltning i mandag blevet taget ned de to steder. Baggrunden er, at Nordjyllands Politi vurderer, at den ekstraordinære tilstedeværelse ikke er nødvendig de to steder for fortsat at håndhæve reglerne med henblik på at undgå yderligere smittespredning af coronavirus.

Henrik Skals derstreger, at politiet fortsat vil holde øje med nogle af de steder, som politiet hele tiden under nedlukningen af Danmark har holdt øje med steder - eksempelvis Jomfru Ane Parken i Aalborg. Her er det fortsat vurderingen, at der er øget risiko for store og tætte forsamlinger.

Henrik Skals vil samtidig gerne understrege, at nordjyderne generelt har opført sig ”meget fint” - med enkelte undtagelser - når det gælder forsamlingsforbuddet, som har været gældende de seneste knap tre måneder.

- I og med at folk nu kan samles op til 50 personer fremfor hidtil 10, så er det jo mere møntet på arrangementer, end det er på et tilfældigt møde i Jomfru Ane Parken. Det er selvfølgelig blevet vanskeligere at udøve det skøn, vi har gjort hidtil - alene af den grund, at det er sværere i en konkret situation at stå og tælle til 50, end det var at tælle til 10, når vi stødte på en forsamling - det siger ligesom sig selv, lyder det fra vicepolitiinspektøren, der glæder sig over, at de to ud af tre hotspots nu kan fjernes.

Henrik Skals tilføjer, at politiet ikke har udstedt bøder eller har fundet det nødvendigt at effektuere opholdsforbuddet de pågældende steder.

Han understreger dog, at politiet fortsat har de samme sanktionsmuligheder som hidtil. De er bare blevet lidt sværere at håndtere.

- Vi følger udviklingen tæt, og vi er klar til at gribe ind, hvis det er nødvendigt – også med bødeblokken. Men vi har også en forventning om, at nordjyderne - som de hidtil har gjort så fint - vil fortsætte med at respektere de retningslinjer, der nu engang gælder. Det vil vi gerne rose nordjyderne for, og det håber vi, at alle bliver ved med. Hvem går også lige hen og samler mere end 50 mennesker til et spil crocket eller en fodboldkamp i det offentlige rum? siger Henrik Skals.

Nordjyllands Politi opfordrer helt generelt til, at man fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning.