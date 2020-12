Politiet opklarer dobbelt så mange indbrud: Her er forklaringen

NORDJYLLAND:Omkring hver femte indbrud i Nordjylland er blevet opklaret i 2020.

Det lyder måske ikke af ret meget, men når vi taler om indbrud, så er det faktisk noget af en nyhed.

De seneste mange år har sigtelsesprocenten - altså andelen af sigtede personer i forhold til antal indbrud - ligget stabilt på omkring 10-11 procent. Men i 2020 er den fordoblet og er nu næsten 22 procent.

En større andel indbrud opklares Kilde: Nordjyllands Politi. Grafik: Christian Made Hagelskjær

- I øjeblikket er vi bedre til at opklare indbrud, og det er der selvfølgelig flere forklaringer på, lyder det fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

En af forklaringerne handler ret simpelt om forholdstal. For en markant højere sigtelsesprocent betyder ikke nødvendigvis, at der er fanget mange flere indbrudstyve.

Til og med november 2020 er der sigtet 218 personer for indbrud - i hele 2019 blev der sigtet 203 personer. Men sigtelsesprocenten i år er så meget højere, fordi der samtidig har været 451 færre indbrud, svarende til et fald på 31 procent.

Halvt så mange indbrud Kilde: Nordjyllands Politi. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Men det kan dog ikke fjerne det faktum, at politiet i hvert fald rejser flere sigtelser ud af de indbrud, der nu engang har været.

Og her spiller det ind, hvem det er, der begår indbruddene, forklarer Anders Uhrskov.

Nedgangen i antallet af indbrud skyldes nemlig i høj grad coronanedlukningen - blandt andet også lukningen af grænserne.

- Det har givet os større mulighed for at opklare indbrud, fordi der er kommet færre omrejsende kriminelle til landsdelen. Og her taler jeg både om udlændinge og om personer fra andre dele af landet, siger han og fortsætter:

- Det betyder nemlig, at en stor del af de knap 1000 indbrud er blevet begået af gamle kendinge.

At det er nemmere at fange de nordjyske indbrudstyve er dog ikke hele forklaringen, mener Anders Uhrskov.

For man begynder nu at kunne høste frugten af både politiets, men også borgernes store fokus på indbrudsområdet.

- Borgernes evne til at beskytte sig selv mod indbrud er blevet bedre, og vi får hurtigere oplysninger om, hvem der færdes i samfundene. Og samtidig har vi haft en nedgang i andre opgaver under coronaen, så vi har kunnet reagere hurtigere, siger Anders Uhrskov og tilføjer:

- Og så er vi også blevet bedre til at efterforske, efter vi har fået vores indbrudsgrupper.

Men betyder det så ikke, at I vil kunne opklare endnu flere indbrud, hvis I bare sætter endnu flere ressourcer af til området?

- Jeg vil hellere sige det sådan, at i stedet for at skære ned på indsatsen, når tallene falder, så fastholder vi det høje tryk. Og vi har et helt klart mål om at have samme høje sigtelsesprocent de kommende år, siger Anders Uhrskov.