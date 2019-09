Politiet på sporet af eftersøgte, men fandt oversavet gevær og narko

NORDJYLLAND:En 26-årig mand skal to år og tre måneder i fængsel for at have et oversavet jagtgevær liggende i sit hjem. Onsdag nægtede manden sig ved Retten i Aalborg skyldig, og han ankede sin dom på stedet.

Våbenet blev fundet i den 26-åriges lejlighed i Hornum ved Aars. Politiet var i lejligheden, fordi de havde fået et tip om, at der var eftersøgte i samme bygning.

Der var ingen eftersøgte - til gengæld lå der narko på bordet og det oversavede jagtgevær inklusive to patroner, som politiet opdagede ved et tilfælde.

Den 26-årige mand, der onsdag blev dømt, fortalte retten, at han ikke havde kendskab til våbenet, og hvem der havde lagt det i hans hjem. Han understregede overfor retten, at han kun havde boet halvanden måned i lejligheden, og at det var første gang han så våbenet.

Retten bestemte dog, at han skal forblive fængslet indtil sin ankesag. Det skyldes ifølge politiets anklager Bjørn Fogh to ting: For det første må manden ikke kunne påvirke vidner og andre indblandede i sagen. Og for det andet er der større sandsynlighed for at skulle forblive i fængsel, jo højere ens straf er.