Politiet på tæerne før Hjallerup Marked

NORDJYLLAND:Hvis du har set større politirazziaer på blandt andet motorvejene med adskillige politifolk i aktion de seneste dage i det nordjyske, så har det sin årsag.

Færdselsafdelingens Tungvognscenter ved Nordjyllands Politi har nemlig holdt en del målrettede razziaer - søndag nord for fjorden, mandag-tirsdag i Aalborgområdet og onsdag på motorvejen ved Støvring.

- Det er en slags Hjallerup Marked-kontrol, kan man sige, lyder det fra lederen af Tungvognscenteret politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Han oplyser, at man specielt holder øje med tivolivogne, vogne, der f.eks. kører med karruseller og større campingvogne, der er på vej til markedet. De kommende dage tættere på markedet vil aktionerne fortsætte, og så er det dyretransporterne, der ved lignende aktioner vil blive kigget efter i sømmene, forklarer politikommissæren.

Når det ebber ud med formodede større køretøjer på vej til det nordjyske marked, så går kontrollerne over til at være det, Claus Kjær-Pedersen kalder "mere almindelig" tungvognskontrol.

Grunden til, at der er rigtig mange betjente involveret i de igangværende kontroller, er, at politiet har entreret med et felt - en rullebremse - hvor de tunge køretøjers bremser kontrolleres.

- Når vi er til stede, stopper vi naturligvis også andre tunge køretøjer, som ser "interessante" ud, og som så får kigget på fejl og mangler. På den måde kan vi hele tiden "fodre" vor rullebremse-anlæg. Derfor kan det godt se lidt voldsomt ud, lyder det fra Claus Kjær-Pedersen.

Indtil nu har razziaerne ikke kastet noget overraskende af sig. Der har været ting, som er blevet påtalt, og som har ført til bøder, men endnu ikke noget, som politikommissæren vil kalde "spektakulært".

Aktionerne fortsætter i de kommende dage, og folk skal regne med at kunne blive tjekket når som helst og hvor som helst i forbindelse med Hjallerup Marked.

- Vi er opmærksomme på markedet og tilpasser vores indsats efter det, lyder advarslen fra Claus Kjær-Pedersen.