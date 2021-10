Politiet sætter ind med stor hastighedskontrol fra mandag

For høj hastighed vurderes til at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald i Danmark, så derfor indfører politiet landet over en målrettet indsats med hastighedsovertrædelser fra mandag 11. oktober til fredag 15. oktober.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

- Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.

Fra 2014 til 2019 omkom 410 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt, og i hele 72 procent af ulykkerne var den høje fart en medvirkende årsag til, at ulykken overhovedet opstod. I de resterende 28 procent var farten årsagen til, at ulykken blev med dødelig udgang.

Lamborghini med 236 km/t

Netop politiets indsats mod at fange fartovertrædelser fik en irakisk mand i denne uge at føle.

For da han kørte hele 236 kilometer i timen syd for Hjørring på E39, klappede fælden.

Den irakiske mand bosat i Norge havde tidligere på dagen købt bilen – en Lamborghini Juracán – i Tyskland, men den får han ikke med hjem.

For med den høje hastighed overskred han ikke blot fartgrænsen, han overskred også færdselslovens paragraf om vanvidskørsel, og derfor bliver bilen konfiskeret.