Politiet søger kirketyv

JAMMERBUGT:Nordjyllands Politi efterlyser den mand, som ved midnatstid 27. december brød kirkebøssen i Saltum Kirke op og stjal indholdet.

Politiet har et signalement af manden via et vidne, der så ham løbe væk.

Ifølge beskrivelsen er manden i midten af 40'erne, cirka 170 centimeter høj, spinkel af bygning med kort sort hår og et stort sort skæg. Han var under indbruddet iklædt lyst tøj.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 1-1-4, hvis man har oplysninger i sagen.