Politiet stoppede hundredvis af bilister

NORDJYLLAND:Hundredvis af bilister blev onsdag stoppet og kontrolleret af Nordjyllands Politi, der blandt andet var på udkig efter spritbilister.

- Vi har haft 30 mand i aktion, og vi har nok kontrolleret omkring 400-500 bilister, vurderer politikommissær Jess Falberg fra færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi onsdag aften.

Kontrollerne sker i samarbejde med Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen, og den særlige indsats er blandt andet foregået ved Hals, Hou, Dronninglund, Sæby, Frederikshavn, Voerså og Lyngså.

Politiet tjekkede blandt andet, om bilisterne havde drukket for meget alkohol. Arkivfoto

Fem af bilisterne fik taget blodprøver. Fire af dem mistænkes for spritkørsel, mens den sidste er mistænkt for at køre bil i narkopåvirket tilstand.

- Her i sommerferietiden vil mange gerne have en tår øl, og nogle kører så bil bagefter, konstaterer Jess Falberg.

Derudover blev en række bilister noteret for at køre bil, selv om de ikke har kørekort, eller for at tale i håndholdt mobil under kørslen.

Kontrol ved Skagen

Den omfattende trafikkontrol onsdag er led i politiets særlige indsats i sommerlandet.

Kontrolaktionerne forstætter de kommende dage, blandt andet i og omkring Skagen, da der netop i denne uge er såkaldt "Hellerup-uge", hvor mange gæster strømmer til den populære by. Og traditionen tro drikkes der ekstra meget rosévin i Skagen i løbet af ugen.

Motorstyrelsen ventes også at se nærmere på nogle af de mange dyre biler i Skagen i "Hellerup-ugen". Blandt andet for at tjekke, om der er betalt de rette afgifter for bilerne.