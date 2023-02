Politiet stopper efterforskning: - Min hests død virker meningsløs

SVENSTRUP:En sen nat i 2022 skråede en sort BMW hen over en mark i Svenstrup.

På marken stod et par heste, heriblandt islænderen Saga, som bilen i nattens mørke rammer med en kraft, der betyder, at Saga senere på natten bliver aflivet af en dyrlæge.

Bilen efterlod en nummerplade og nogle stumper, men var ellers pist væk, hvilket fik Nordjyllands Politi til at efterforske sagen.

Denne efterforskning er nu blevet stoppet.

- Vi har stoppet den, da vi ikke har nok tekniske beviser på grund af manglende beviser for, hvem der kørte bilen på gerningstidspunktet til at kunne sigte nogen for det, fortæller politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi.

Da sagen først var fremme i efteråret havde man nemlig en mistanke om, hvem der kunne have ført bilen, da politiet den nat, det skete gennem nummerpladen fandt frem til både ejeren og en mulig fører af bilen. Igennem afhøringer af disse to fandt man også bilen, som man tog tekniske prøver fra.

Disse tekniske beviser pegede dog ikke i en retning, der gav bund for at sigte nogen.

Saga er savnet

Det er ærgrer Gitte Guldhammer, som var Sagas ejer, der selv tilred hende.

- Jeg er rigtigt ked af, at de ikke kan bevise, hvem der har kørt bilen. Det virker ikke fair, at man kan gøre sådan noget ustraffet, siger hun.

For hende betyder det, at Sagas død for alvor bliver meningsløs.

- Det betyder, at jeg ikke får en afslutning. Min hest er død på den her måde, og det kommer bare til at virke meningsløst, når man så ikke kan bevise, hvem der sad bag rettet, siger hun.

Sagas død fylder nemlig meget stadig meget for hende.

- Jeg er stadig super ked af det. Saga er savnet hver dag, fortæller Gitte Guldhammer.