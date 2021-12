Fuld chauffør kørte videre efter anholdelse

SULSTED/SVENSTRUP:Det var åbenbart ikke nok at konfiskere et enkelt sæt nøgler, da politiet søndag eftermiddag klokken 16.53 stoppede en lastbilchauffør, der kunne blæse alkometeret op over grænsen på 0,5 promille.

Chaufføren, en 57-årig mand fra Bylderup-Bov, blev stoppet på Motorvej E45 i nordgående retning ved Svenstrup, efter politiet havde fået meldinger om slingrende kørsel.

- Han fik taget en blodprøve. Vi ved endnu ikke, hvor høj promillen var, men ifølge alkometeret var den i hvert fald alt for høj til hvad der er forsvarligt i forhold til at føre et sættevognstog på motorvejen - og andre køretøjer for den sags skyld, konstaterer vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Mødet med politiet havde dog ikke den forventede effekt - at chaufføren stoppede dagens kørsel.

For knap to timer senere, klokken 18.35 var den gal igen.

- Vi havde igen fået en melding om en slingrende lastbil, og da vi stopper den på E39 ved Sulsted, viser det sig at være samme mand. Han havde åbenbart et ekstra sæt nøgler. Det er fuldstændig at tilsidesætte andres liv og helbred, når man laver noget så torskedumt, fortæller Henrik Beck.

Også i anden omgang var udslaget på alkometeret højt. Vagtchefen forklarer, at chaufførens ekstranummer formentlig også kommer til at give en ekstra hård straf, når promillen bliver fastslået.