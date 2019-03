Politiker meldt til politiet for bedrageri til over 700.000 kr.

NORDJYLLAND: Region Nordjylland har tirsdag meldt regionsrådsmedlem Tina Juul Kjellberg (S) til politiet.

Der er tale om en bedragerisag, og politiet skal nu i gang med at se nærmere på sagen, oplyser Region Nordjylland en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Det drejer sig om en periode på fire år, hvor politikeren - ifølge regionens oplysninger - har fået udbetalt omkring 728.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste for et arbejde, som vedkommende ikke har haft.

Rystet Astman: Dybt forkasteligt

- Jeg er meget rystet over at finde ud af, at en kollega - ud fra den viden vi har - har svindlet med skatteydernes penge. Det er dybt forkasteligt, udtaler regionsrådsformand Ulla Astman (S) i pressemeddelelsen.

Regionen reagerede omgående, da det stod klart, at der var forhold, som ikke passede sammen, og Tina Juul Kjellberg gik til sidst til bekendelse over for regionsrådsformanden.

- Jeg har derfor anmeldt sagen til Nordjyllands Politi tirsdag. Samtidig har Tina valgt at træde ud af Regionsrådet med virkning fra 26. marts, oplyser Ulla Astman.

Politi efterforsker - men ingen kommentarer

Nordjyllands politi bekræfter, at de tirsdag 12. marts har modtaget en anmeldelse fra Region Nordjylland mod et regionsmedlem om bedrageri for flere hundrede tusinde kroner.

- Vi skal nu have gennemgået anmeldelsen, hvorefter efterforskningen må vise sagens sammenhæng. Politiet har ikke yderligere oplysninger til sagen i øjeblikket, udtaler politikommissær Peter Skovbak i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Det har ikke været muligt for NORDJYSKE at træffe Tina Juul Kjellberg for en kommentar til sagen.