Politikere vil have et ekstra tunnelrør under Limfjorden

NORDJYLLAND: 73 kandidater til regionsrådsvalget og 62, der gerne vil i byrådet i Aalborg, ønsker, at man lokalpolitisk sadler om og går til kamp for et ekstra tunnelrør mellem Nørresundby og Aalborg.

Kandidaterne har alle svaret Borgerbevægelsen, der er kritisk over for en Egholm-forbindelse, at de ikke deler den erklærede nordjyske målsætning fra borgmestre og regionsrådets formand om at arbejde for en forbindelse via Limfjordsøen og penge til dén linjeføring, som et bredt flertal i Folketinget i 2014 lagde fast.

En del af kandidaterne på Borgerbevægelsens liste kommer fra partier og lister, der i forvejen har et nej til Egholm på deres valgprogram. Men listen tæller også kandidater fra en række andre partier, hvis officielle linje er et ja til linjeføringen via Egholm.

Når man ser bort fra Nationalpartiet, der opstiller for første gang til byrådet og regionsrådet, er alle andre 12 partier ved byrådsvalget i Aalborg og 13 ved regionsrådsvalget repræsenteret på listen over nej-sigere.

- Det vil sige, at man for første gang kan stemme på en kandidat, der siger nej til Egholm-løsningen, uanset ens eget politiske ståsted, siger Borgerbevægelsens formand, Louise Faber.

En af de kandidater, der ønsker et ekstra tunnelrør i stedet for Egholm-løsningen, er den konservative borgmesterkandidat i Hjørring Per Møller, som også er regionsrådskandidat.

- Jeg tror, det er det, vi hurtigst kan komme i gang med, og som vil give mindst støj på linjen i forhold til naboerne. Vi kan ikke blive ved med at vente heroppe i Vendsyssel, og der sker jo ikke noget i forhold til Egholm-løsningen, siger Per Møller.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S), som er formand for komiteen, der arbejder for en ny fjordforbindelse, afviser, at det giver mening at ændre det nordjyske standpunkt:

- Det løb er kørt. Der er i Folketinget lavet en aftale om linjeføringen, og staten er allerede i gang med at udbetale erstatninger til de lodsejere, der berøres af den, siger hun.

