Politikerne holder dem hen: Magasin vil åbne nu

Håndspritten er på plads, de elektroniske kundetællere er klar, og afstandsstriber monteret.

Magasin i Aalborg er så klar til kunder, men lige nu er det bare at vente på, at sundhedsmyndighederne giver grønt lys til at åbne. Der er ikke helt en forståelse for, hvorfor en forretning som Magasin skal holde lukket, når den øvrige detailhandel har fuld gang i butikkerne.

- Det vi undrer os mest over, det er at direkte sammenlignelige butikskoncepter, har lov til at holde åbent, når vi ikke må. Der er jo ikke forskel på, om man er kunde i en butik som vores eller hos et af de butikskoncepter der holder åbent, siger Tina Mikkelsen, der er Store Manager for Magasin i Aalborg.

Koncernen bag Magasin mister et tre-cifret millionbeløb hver måned, der skal være lukket, og det er ikke lykkedes for ledelsen at få en klar begrundelse for, hvorfor der er den store forskel på, hvem der kan holde åbent, og hvem der må forblive lukket.

- Vi har prøvet at tage kontakt til myndighederne for at få at vide, hvad der skal til, for at vi får lov til at åbne. Men vi har ikke haft held til at få et klart svar, så derfor står vi i en lidt undrende position. For vi kan ikke forstå, hvorfor vi skal holde lukket, når andre kan holde åbent, siger Tina Mikkelsen.

Magasin er helt klar til den nye virkelighed med at holde afstand, afspritte og afholde sig fra at nyse på hinanden. Foto: Magasin

Derfor håber Magasin også med, at Magasin kan åbne op i Regerings næste fase af genåbningsplanen, og derfor er de også klar i Aalborg.

- Vi er på alle måder gearet til at tage hånd om kundernes og medarbejdernes sikkerhed. Og vi er klar til at åbne under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Vi har digitale kundetællere, så vi hele tiden kan se, hvor mange vi har inde i forretningen ad gangen. Vi er ved at sætte afmærkning op for at sikre god afstand mellem kunderne, vi har også vagter på, som kan guide kunderne til at fordele sig lidt, hvis de er for mange samme sted, og vi har sprit ved indgangene, elevatorer og ved alle prøverum. Så vi er klar til at følge alle myndighedernes krav, når vi åbner igen. For der er selvfølgelig ikke noget vigtigere end kundernes og medarbejdernes sikkerhed, siger Tina Mikkelsen, der også håber, myndighederne kan se fornuften i, at man fordeler kunderne over flere butikker.

- Vi synes da, det giver mening at åbne mere op, så vi får spredt kunderne til flere butikker. Og lokalt i Aalborg ser vi os selv som nogen, der kan være med til at trække kunderne ind til midtbyen og skabe mere liv igen. Gøre det mere attraktivt at komme herind igen, lyder det fra Magasin, der ligger i en del af indkøbscentret Friis men godt vil kunne åbne selv.

- Men vi ser da selvfølgelig, at det er optimalt, at vi åbner samtidig.

Lidt længere nede ad Nytorv ligger Salling, der også er lukket. Her lyder kommentaren til åbning/ikke åbning sådan her.

- Sikkerhed kommer før alt andet, og vi følger alle myndighedernes anbefalinger – og har også stor tiltro til, at de lader os og andre åbne, når tiden er til det. Det er selvfølgelig klart, at nedlukningen påvirker os i Salling Stormagasiner økonomisk . Men vi har tillid til de forholdsregler og anvisninger, der bliver truffet, siger Senior Manager fra Salling Groups afdeling for Communication, Reputation & Responsibility, Kasper Reggelsen.