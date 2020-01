Politikontrol: Så mange kørte for stærkt ved nordjyske skoler

NORDJYLLAND:Mange bilister kører for stærkt ved skolerne og udsætter derfor skolebørnene for ekstra fare.

Det viser særlige kontroller, som politiet gennemførte landet over i forrige uge.

I Nordjylland blev 102 bilister taget i at køre for stærkt ved skoler, oplyser politikommissær Jan Stagsted fra færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi.

- Hastigheden er det største problem, siger han om resultatet af kontrollerne.

Men ikke eneste problem. I Nordjylland afslørede den særlige kontrol ved skolerne også fem bilister, der talte i håndholdt mobiltelefon under kørslen, mens to bilister ikke havde spændt sikkerhedsselen på børnene i bilen. Der var også fem andre sager, hvor personer i bilerne ikke brugte sikkerhedssele under kørslen.

Desuden konstaterede politiet, at nogle forældre holder ulovligt, når de skal aflevere børn ved skolerne. I nogle tilfælde kører bilister ind på veje, hvor man ikke må køre ind, når børnene skal i skole, og det kan skabe farlige situationer.

- Man skal komme i god tid, så man kan nå at parkere bilen lovligt, når børnene skal i skole, påpeger Jan Stagsted

Den er heller ikke helt god med cyklisterne. Kontrollerne i Nordjylland afslørede 14 cyklister, som ikke havde lys på cyklen, selv om det var mørkt. Også børn under 15 år cyklede uden tændte lygter, og derfor får deres forældre nu en såkaldt "bekymringsskrivelse" fra politiet.