Politikontrol ved nordjyske skoler - her er mor og fars typiske fejl

Forældres indsats betyder meget, når man skal forebygge ulykker ved skolestart. Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik har disse råd til forældrene:

Træn skolevejen til fods:

- Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.

- Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

- Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.

- Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

Træn skolevejen på cykel:

Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det - og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det.

- Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti.

- Lad dit barn køre inderst eller forrest, så kan du holde øje med det.

- Sig til i god tid, før I skal dreje.

- Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.

- Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk - dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.

- Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

Kører du dine børn i bil, når de skal til og fra skole. så:

- Vær opmærksom og udvis hensyn over for de andre trafikkanter på vejen.

- Vær opmærksom og pas godt på de mange nye og usikre trafikkanter.

- Sørg for at dine børn og du selv er fastspændt.

- Overhold hastighedsgrænsen.

- Koncentrer dig om at køre bil, når du kører bil.

- Respekter skiltningen omkring skolerne, indkørsel forbudt og parkeringsforbud m.m.

Kilde: Rigspolitiet og Rådet For Sikker Trafik