Populær serie søger statister til sidste sæson

NORDJYLLAND:I mange sæsoner har serien Badehotellet trukket danskerne til skærmene, og nu har du mulighed for at være med.

Der søges nemlig netop nu mandlige statister mellem 18 og 22 år til seriens sidste sæson.

Der er medfølger dog lige et par krav til eventuelle ansøgere.

Det oplyses, at man ikke må have kort hår eller karse. Man skal desuden være normal af bygning og må ikke have tatoveringer og piercinger.

Optagelserne varer en enkelt dag i Nordvestjylland mellem 7. og 11. august i år.

Der er deadline den 21. juli, men håbefulde unge mænd opfordres til at søge med det samme.