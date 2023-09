Portland tester ny metode til at indfange CO2

AALBORG:Cementvirksomheden Aalborg Portland er landets største udleder af CO2, men nu starter virksomheden et nyt forsøg med at indfange netop C02 og dermed mindske forureningen.

Det sker i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder fra flere europæiske lande.

Den store cementvirksomhed, der ejes af italienske Cementir Holding Group, har allerede startet ét pilotprojekt til indfangning af C02, og til november startet et nyt forsøgsanlæg, der skal være mere miljøvenligt. Det skal bruge mindre energi til at indfange C02.

Stort potentiale

- Vi har siden december 2022 ført et pilotprojekt i samarbejde forskere fra DTU, der er blandt verdens førende inden for CO2-fangst. Vi er blevet bekræftet i, at CO2-fangst fra vores produktion er muligt, og at potentialet er markant, siger administrerende direktør/CEO Søren Holm Christensen i en pressemeddelelse fra Aalborg Portland.

Den mest udbredte teknologi til CO2 fangst kræver høje temperaturer, og dermed er energiforbruget højt.

Formålet med det nye CO2-fangstanlæg hos Aalborg Portland er at teste en ny teknologi, der kan mindske energiforbruget ved at anvende en såkaldt elektrokemisk metode drevet af elektricitet i stedet for de ellers høje temperaturer.

Energiforbrug kan halveres

Metoden, som kun bruger elektrisk energi, kan i bedste fald halvere energiforbruget i forhold til traditionelle C02-fangstmetoder, oplyser Aalborg Portland.

Med det nye anlæg vil man også undersøge muligheden for bedre at kunne udnytte den indfangede CO2. Anlægget vil kunne omdanne den indfange CO2 til myresyre, som bruges i plastproduktion.

Det nye CO2-fangstanlæg afløser det hidtidige og ventes at blive taget i brug til november. Det skal testes frem til marts næste år.

Forsøgsanlægget kan fange op mod 2,4 ton CO2 i døgnet.

Over to tons CO2 i 2021

Ifølge en opgørelse fra 2021 udledte Aalborg Portland over to millioner tons C02 det år. I 2022 havde Aalborg Portland reduceret sin C02-udledning med godt 270.000 tons, og det svarer til ca. 12 procent.

Aalborg Portland har et mål om at mindske sin C02-udledning med 1,6 millioner tons i 2030. Det svarer til en reduktion på 73 procent i forhold til 2021.