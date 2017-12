Postkasser sprængt i luften

NORDJYLLAND: Op til nytår får politiet traditionelt anmeldelser om postkasser, der sprænges i luften med fyrværkeri, og i år er ingen undtagelse.

Natten til onsdag blev en 31-årig beboer på Parkvej i Bindslev vækket af et brag. Postkassen foran hendes dør var blevet sprængt i luften, lyder det i døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Gerningsmanden var dog ikke nået langt væk, og kvinden vidste, hvem han var. Der blev ringet til politiet, som fik sig en snak med gerningsmanden. Det viste sig at være en 16-årig fra lokalområdet.

På døgnrapporten nævnes også en episode fra fredag i sidste uge. Her gik det ud over en postkasse på Møllegårdsvej i Øster Vrå. Beboeren på adressen kunne fortælle politiet, at de reklamer, der før var i postkassen, lå spredt ud på jorden og brændte.