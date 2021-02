PostNord vil levere pakker om søndagen - bare ikke hjem til dig

DANMARK:Fra marts kan du bestille en pakke på nettet om lørdagen og hente den om søndagen på et af PostNords udleveringssteder eller i pakkeboks.

Det skriver tv2.dk.

- Vi ved, at rigtig mange handler på nettet i weekenden, og når bestillingerne er lagt, så skal leveringen gå hurtigt, siger Stine Sander, der er chef for e-handel og pakker hos PostNord, til tv2.dk.

Derimod vil PostNord ikke i denne omgang levere pakker til døren om søndagen, som det sker på hverdage. Det kan dog blive næste skridt, hvis interessen for at få pakker på ugens sidste dag er stor nok, vurderer Stine Sander over for mediet.

Under corona-nedlukningen er købet af pakker på nettet steget markant, og for PostNord betød det, at 2020 blev det bedste år længe.