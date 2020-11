Poul spreder glæde med sin passion: - Jeg tænker meget på, hvordan jeg kan gøre en forskel ude i verden gennem Star Wars

NØRRESUNDBY:Man behøver knapt nok træde inden for døren hos Poul Sørensen hjemme i Nørresundby, før man har spottet, hvad der er hans store passion. På carporten hænger et stort banner med ”Danish Garrison” og længere inde hænger Imperiets emblem. Det er planen, der skal lys i emblemet, fortæller han.

I stuen hænger der Tie Fighters og X-Wings fra loftet – al tænkelig hyldeplads er reserveret til figurer, bøger, tegneserier og film.

Poul Sørensen peger i hjørnet på et indrammet billede.

- En af de fedeste ting, vi har, er David Prowses autograf. Det er ham, som spiller Darth Vader i de originale film. Vi synes, det er så fedt, for ham glemmer man aldrig, når man først har set de gamle film, fortæller han med et smil.

For Poul Sørensen fylder Star Wars, eller Stjernekrigen som den hed på dansk i 1977, rigtig meget. Han har praktisk talt viet sig fritidsliv til science fiction-fortællingen om kampen mellem det gode og det onde og til den frivillige forening 501st Legion Danish Garrison. En forening for folk, der elsker Star Wars og derfor klæder sig ud som figurerne fra galaksen langt, langt væk.

- Star Wars fylder rigtig meget i min fritid, jeg vil næsten sige, så snart jeg er færdig på arbejdet, tænker jeg på, hvordan jeg kan få arrangeret, at nogle af mine venner, der også har dragter, og jeg kan komme ud og lave noget.

Og det er ikke kun stuen, der er fyldt op – resten af huset er også fyldt med lyssværd, Lego-sæt og andet merchandise – og lige inden de værste fordomme dukker op, bør det præciseres, at konen er med på den.

Ligesom Poul klæder hun sig også ud som de kendte figurer i samme forening. Noget, der måske ikke ligefrem lå i kortene, da de to mødte hinanden.

- Min kone havde aldrig set noget science fiction; Star Wars, Star Trek eller noget andet. Jeg brugte meget tid på at vise hende Star Wars-film, og til sidst, efter fire-fem år, var hun hooked på det og begyndte også at kunne lide historien. Det var ret sjovt at se, hun begyndte at forstå historien og blev fanget af den, fortæller han.

For Poul er Star Wars ikke bare gode film og en hyggelig hobby – men en måde at gøre verden til et bedre sted ved at glæde andre med sine livagtige kostumer.

- I mit liv bruger jeg meget Star Wars til at tænke over, hvad jeg gør for andre.

Hjemmet er fyldt med Star Wars-merchandise, og Poul og konen har flere lyssværd magen til dem fra filmene. Foto: Thomas Lee Christensen

I en god sags tjeneste

Foreningen, som Poul Sørensen er en del af, 501st Legion, er en verdensomspændende forening, hvor Star Wars-entusiaster klæder sig ud som deres yndlingsfigurer og deltager i såkaldte ”troops”, hvor de besøger alt fra børneafdelinger til fødselsdage, messer og bryllupper, og nogle gange går de bare rundt i bybilledet og forsøger at skabe lidt opmærksomhed om foreningen.

Poul regner sig frem til, at han har deltaget i omkring 175 troops, i de seks år han har været medlem. Første gang han stødte på foreningen, var da han blev inviteret til Legoland af en kammerat for at se ”en masse mærkelige mennesker i Star Wars-dragt”, som Poul beskriver det.

- Da jeg så det, blev jeg fanget, også da jeg hørte, det handlede om et godtgørende formål - om at gøre folk glade og opmuntre syge børn - alt muligt som får ens hjerte til at blive glad. Der blev jeg fanget.

Og netop besøgene på børneafdelingerne eller hos Ønskelands Pausehus, der er et tilbud til familier med alvorligt syge børn, giver det noget at møde op i sin Star Wars-dragt, fortæller han.

- Når man ser syge børn, og hvor meget de har været igennem, får man en knude i hjertet og har ondt af dem, men samtidig giver det en energi, når man kan se, hvordan de lyser op, fordi vi kommer. Det bedste er bare at se, hvor glade de bliver. Det påvirker mig meget positivt at kunne bringe glæde og en lille fred til forældrene, der ser, at nogen tænker på dem.

Foruden besøgene hos Ønskelandets Pausehus, et tilbud til familier med alvorlig syge børn, kommer foreningen også ud til børneafdelinger, barnedåbe, konfirmationer, bryllupper og fødselsdage. Privatfoto

Nidkær om detaljerne

Det kræver dog mere end bare et godt hjerte og et ønske at om at sprede glæde for at være medlem af klubben. Selvom foreningen har supporters, der hjælper med en masse lavpraktiske ting, så kræver det en godkendt dragt, før man er fuldgyldigt medlem af 501st Legion. Og kravene til dragterne er så høje, at man ikke bare lige kan købe dem i legetøjsbutikken, forklarer Poul Sørensen.

Han har selv tre dragter; en stormtrooper, en red guard og Darth Nihilus.

- Vi laver alle vores dragter helt selv. Vi køber plastikdelene, som skal skæres til, pudses, formes og males, og når der mangler stof og tøj, syer vi det også selv.

Alle små detaljer og dele på dragterne skal ligne filmene på en prik. Du kan ikke bare vælge at lave et Darth Vader-kostume. Du skal vælge, om det skal være som han ser ud i episode tre, fire, fem eller seks. For der er små nuance-forskelle, og de skal være på plads.

Et af de seneste ”troops” var, da foreningen var med til en Star Wars-gudstjeneste i Nørresundby Kirke. Foto: Thomas Lee Christensen

Man skal bruge langt flere små dele, end man måske lige regner med, og derfor kan nogle af kostumerne også blive en halvstor investering at få anskaffet.

- Man skal finde så mange ting, som er korrekt lavet og passer med filmene. En Darth Vader dragt kan strække sig helt op til 35.000 kroner, fordi der er så mange små detaljer, og meget af det er stof, læder og plastik med lys og lyd, som er rimelig dyrt at lave, forklarer Poul Sørensen.

En helt almindelig stormtrooper-dragt koster i dag omkring 7000 kroner – og det er endda billigere, end de var tidligere.

Prisen er dog langt fra det eneste upraktiske ved kostumerne – især stormtrooper-kostumet tilbyder ikke den store bevægelsesfrihed, da man for eksempel ikke kan sidde ned, når man har det på.

- Mange tror, det er let at gå rundt i sådan et kostume, men det er rigtig svært. Man ser ikke særlig godt – specielt ikke med børn løbende foran benene, for du kan ikke kigge ned. Hjelmen er i vejen.

En bedre verden gennem Star Wars

Til trods for bekostelige og upraktiske dragter, så er bøvlet det hele værd, når Poul Sørensen mødes med sine venner i foreningen og hygger sig med deres fælles hobby.

- Vi har et virkelig stærkt fællesskab i 501st, især i Nordjylland. Vi støtter og hjælper hinanden og er også med til en masse spas og ballade. Vi bruger en del tid på at spise sammen og tale om, hvordan vi har det. Det er essensen i, hvordan vi kan være et fællesskab.

Det koster ikke noget at få Poul Sørensen og de andre fra 501st Legion til at komme forbi i deres Star Wars-dragter. De opfordrer dog til, at man donerer penge til et velgørende formål efter eget valg. Privatfoto

Den nordjyske afdeling af foreningen har også oplevet en fremgang i den tid, Poul har været med. For seks år siden var de to, i dag er de 11 medlemmer med godkendte dragter. Poul håber på fire til syv flere fuldgyldige medlemmer næste år, hvor der forhåbentlig bliver bedre mulighed for at mødes og komme ud i dragt til overraskede børn og voksne.

- Jeg tænker meget på, hvordan jeg kan gøre en forskel ude i verden gennem Star Wars, ved at jeg kommer i dragt, besøger børneafdelinger og gør børn glade. Bare det, at Star Wars er med til at give glæde til andre, det fylder meget.