Derfor går Preben Bang Henriksen nordjysk enegang og stemmer imod rigsretssag

Den nordjyske folketingspolitiker Preben Bang Henriksen forventer ikke, at det får politiske konsekvenser, at han gik imod Venstre-ledelsens holdning og stemte imod en rigsretssag mod partifællen Inger Støjberg

- Jeg er medlem af Venstre, og det bliver jeg ved med at være, siger Preben Bang Henriksen, som også tager det for givet, at han fortsætter som næstformand for Folketingsgruppen. Han roser partiformand Jakob Ellemann-Jensen for at have stillet partiets folketingsmedlemmer frit i spørgsmålet om rigsretssagen, som altså delte V-gruppen i 30 for og ni imod.

Både Jakob Ellemann-Jensen og Preben Bang Henriksen siger, at de forventer, at Inger Støjberg bliver frifundet, men hvor partiformanden lægger vægt på, at Venstre ikke kan leve med, at der står tvivl om, at partiet også “står for lov og orden”, når det gælder egne ministre, så fremhæver Preben Bang Henriksen, at han er imod en rigsretssag, fordi han ikke mener, at den vil føre til en dom - et synspunkt, som han uddyber i et debatindlæg i NORDJYSKE.

- Jeg læser det, som overvejende juristen Preben Bang Henriksens overvejelser, men hvad gør politikeren Preben Bang Henriksen sig af overvejelser - for eksempel om, hvad din stillingtagen betyder for din position og medlemskab af Venstre?

- Du har nok ret i, at jeg er belastet af 41 år som advokat og 3-400 strafferetssager i bagagen, siger Preben Bang Henriksen og understreger, at der er ganske anderledes juridiske spilleregler for rigsretten end for den kommission, der har undersøgt Inger Støjbergs påståede ulovlige instruks.

Preben Bang Henriksen understreger også, at han ikke klandrer de Venstre-medlemmer, der er nået frem til en anden konklusion.

- Det har jeg fuld forståelse for. De har også et solidt grundlag, så jeg vil ikke bære nag, siger han, der som næstformand i Folketingsgruppen vedkender sig et ansvar for sammen med gruppeformand Karsten Lauritzen for at samle gruppen efter en turbulent tid.

- Julen har ikke været en glædelig højtid for Venstre, men mere været kiv og ballade: Det er min opgave at være med til at lægge låg på det, siger han og fortæller, at han og gruppeformanden allerede dagen før afstemningen, altså onsdag, begyndte på, hvad han sammenligner med medarbejdersamtaler med gruppens medlemmer, hvor de kan lufte synspunkter med videre.

Fire ud af fem af Ventres nordjyske folketingsmedlemmer stemte for, at Folketinget skal rejse en rigsretssag imod Inger Støjberg. Preben Bang Henriksen gør ikke. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Preben Bang Henriksen håber, at samtalerne vil medvirke til, at man kan nå frem til igen at diskutere politik, akkurat som at han håber, at det generelle politiske billede også vil bevæge sig derhen.

- Nu har vi diskuteret Metoo, mink, Mette, grundlov, nedlukninger og meget mere, så jeg håber snart, at vi kan begynde at diskutere, hvor pengene skal komme fra, siger Preben Bang Henriksen, der altså er sikker på, at han går ind i diskussionerne som Venstremand og formoder, at det bliver med Inger Støjberg som partifælle - uden at være helt så sikker.

- Jeg er medlem af Venstre, men jeg kan ikke svare på Ingers vegne, om hvad hun gør, men jeg kommer lige nede fra hendes kontor, og da var hun da i hvert fald, siger Preben Bang Henriksen, der igen roser partiformand Jakob Ellemann-Jensen for at have givet sine partifæller frihed til at stemme efter deres overbevisning, sådan som de jo også skal.

- Det har jeg savnet i rigtig mange afstemninger, siger gruppenæstformanden og glatter ud til, at det handler om situationer, hvor det har handlet om mindre spørgsmål, hvor man - og han - vælger at rette lidt ind.

- Den situation, vi er i nu, er alvorlig, så Jakob Ellemann fortjener ros for at have stillet os frit, siger Preben Bang Henriksen, der som det eneste nordjyske medlem valgte at benytte friheden til at stemme imod, at der rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg. Karsten Lauritzen, Marie Bjerre, Torsten Schack Pedersen og Anne Honoré Østergaard stemte for.