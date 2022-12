Fra ministerbil til bagerste række: Prehn var klar til at stoppe

AALBORG:Det ville ikke have været den store overraskelse, hvis han havde valgt at sige stop. 2022 var ikke Rasmus Prehns bedste år - nærmere mareridtsagtig med al den mediedækning, siger han selv - og en afsked med politik var da også tæt på.

Både han og vælgerne overvejede det, men i sidste ende blev han valgt ind, og nu er han klar igen, og håber på at fokus vil flytte sig fra bilag til politik. Han fik ikke nogen fremtrædende ordførerpost i partiet, men blev formand for Transportudvalget.

- Jeg har valgt at lægge alle mine kræfter i at være udvalgsformand, fordi jeg mener, man kan få utroligt meget mere ud af de processer, der kører på dette område. Der er ofte for meget konflikt og for lidt dialog. Det overses ofte i politik, at netop disse processer, den borgerinddragelse og dialog, der sker her, faktisk rummer et vigtigt potentiale til at sikre hurtigere resultater med mere tilfredse borgere. Når det handler om infrastruktur, såsom f.eks. 3. Limfjordsforbindelse, får vi nok ikke alle til at være enige på samme tid. Men hvis vi kan komme i nærheden af, at flere oplever processen som fair, demokratisk og tilfredsstillende, er vi nået langt, siger en optimistisk Rasmus Prehn, der er klar til at starte forfra.

For posten er mindst et par trin ned af den politiske rangstige og står i kontrast til den måde, han kom ind i 2022 på.

Dengang havde han ministerbil og en karriere kørende i toppen af dansk politik. Statsminister Mette Frederiksen var - siger han også selv - tilfreds med indsatsen.

Men så kom de syv bilag. Tilbage i foråret kunne Ekstra Bladet afsløre, at Prehn - der dengang var udviklingsminister - havde spist middage med blandt andre journalister og efterfølgende betalt med sit minister-kort.

Rasmus Prehn har været i mange aviser i løbet af 2022. Foto: Lars Pauli

Det er ikke fordi, at Prehn afviser at have begået noget forkert - men omtalens omfang kom bag på ham. Han kalder det en hetz ude af proportioner.

- Der er tale om legitime besøg. Der står i ministerbetjeningshåndbogen, at man godt må beværte journalister i forbindelse med interviews, og det er det, jeg har gjort. Jeg er blevet instrueret af en jurist i ministeriet. Selvfølgelig har jeg begået fejl - relativt mindre fejl, synes jeg - men de er blevet blæst op til svindel, snyd og bedrag. Det har jeg meget, meget svært ved at genkende. Hvem har lyst til risikere karrieren og gøre sig til tyv for så relativt små beløb? Ikke mig. På den her måde kan man jo ødelægge en hvilken som helst politiker, hvis man bare skriver det tilstrækkeligt mange gange.

-Du skrev forkert navn på et af bilagene. Hvorfor vil du stadig ikke fortælle, hvem du spiste med?

- Det havde formentlig lukket sagen. Men der bliver det principielt for mig. Når jeg har sagt, at det var et princip for mig ikke at sætte navn på journalisten, så holder jeg det. Jeg går ikke ud og kaster den journalist under bussen og udsætter vedkommende for en alvorlig omgang.

-Er du blevet for hårdt behandlet?

- Det vil jeg lade andre om at vurdere.

-Overvejede du at stoppe i politik?



- Selvfølgelig. Når der dag efter dag tegnes et billede af en i medierne, som man slet ikke kan genkende, så tænker man over, om det er det værd. Om ens helbred kan holde til det. Om prisen er for høj.

- Hvorfor blev du?

- Før valget bliver udskrevet, siger jeg direkte til min valgkreds i Hjørring, at hvis de ville stille med en anden kandidat, var de velkomne. Men de sagde, at de syntes, at jeg skulle fortsætte, og så mente jeg, at jeg skyldte dem det. Hvis det alene havde været min beslutning, så havde jeg nok trukket mig.

Rasmus Prehn har haft et hårdt år i 2022. Foto: Lars Pauli

- Du blev knebent valgt ved valget. Det var tæt på at ødelægge din politiske karriere?



- Ja, det må man sige. Det virkede også som om, at der var nogen, der arbejdede målrettet på, at det skulle ske. Det var seks måneder, hvor der stod, at jeg var sådan og sådan. Jeg mindes ikke, at der før har været et så systematisk et forsøg på at underminere en person.

-Det er indlysende, at det har været en hård tid. Havde du nogen, du kunne vende det med?

- Ikke så mange. Der er få, der forstår det.

- Hvordan har reaktionen været i folketingsgruppen og regeringen?

- Der har været god støtte og opbakning. Men der er klart også en vis tavshed omkring en, der er i en sådan situation.

-Da valget bliver udskrevet, er du så klar over, at du ikke bliver minister igen?

- Det var da det mest sandsynlige. Havde vi fortsat med en ét-parti regering, havde der været en mulighed. For som jeg har forstået statsministeren, så har hun været tilfreds med den indsats, jeg har lavet som minister. Her tænker jeg selvfølgelig ikke på bilagene, men indsatsen som minister har hun været super-tilfreds med.

Set fra Nordjylland er det mest interessante på Transportudvalgets dagsorden 3. Limfjordsforbindelse. Kommer den?

- Der er lavet en klar aftale, og tanken er, at spaden skal i jorden i 2025. Jeg har en kæmpestor nordjysk interesse i, at det bliver gennemført til tiden og til prisen. Men jeg ved godt, at der også er protester mod projektet, og dem skal vi også lytte til. I det mindste sikre, at alle spørgsmål besvares.

- Nu har regeringen mange ting, der skal bruges penge på. Er der en risiko for, at 3. Limfjordsforbindelse ryger?

- Jeg er sikker på, at forbindelsen nok skal komme. Men det tilkommer ikke mig at svare på det. Skal der ske ændringer af aftalen er det transportministeren, der udtaler sig om det.

- Til sidst. Din datter stillede også op i politik. Hvordan havde du som far det med hendes kandidatur?

- Jeg er først og fremmest superstolt over Nikolines flotte indsats og engagement. Men vi har også talt alvorligt om det. Jeg har altid fortalt hende om min store kærlighed til politik, men også indgående om bagsiden. Jeg sagde direkte til hende, at jeg syntes, at hun var for ung til at stille op, men da hun stod fast på ideen, har jeg bakket 120 procent op. Hun blev ikke valgt, og jeg er ked af det, hvis den meget hårde pressedækning af min person har kostet hende stemmer.