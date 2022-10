Prehn meldt til politiet for bedrag af tidligere byrådspolitiker

Torsdag aften sendte Anders Stenild - tidligere konservativt byrådsmedlem i Aalborg - en anmeldelse afsted til Københavns Politi.

- Jeg skal ved nærværende skrivelse politianmelde folketingsmedlem og Minister Rasmus Prehn, Aalborg, skrev Stenild, der altså mener, at politiet bør undersøge, om der kan rejses tiltale mod Prehn, fordi ministeren gentagne gange har brugt statens kreditkort som en slags kassekredit.

Mindst syv gange har Rasmus Prehn - der dengang var udviklingsminister - spist middage med blandt andre journalister og efterfølgende - mod reglerne -betalt med sit minister-kort. Pengene blev først betalt tilbage, da Ekstra Bladet søgte om aktindsigt, og almindelig er sagen langt fra - de færreste ministre har overhovedet fået et kreditkort, og endnu færre har misbrugt det.

De har især fokus på et besøg, der fandt sted 10. juni 2020. Her indtog Prehn og en ukendt journalist et måltid på københavnerrestauranten Undici. Menuen var italiensk, regningen på 1468 kroner betalte ministeriet, og på bilaget skrev Prehn, at han havde spist middagen med journalist Søren Wormslev, Nordjyske.

Men det passede bare ikke. Søren Wormslev lod sig ikke beværte af ministeriet.

Pengene er betalt tilbage, men Anders Stenild mener ikke, at det rækker.

- Det er noget svineri at han kan misbruge offentlige midler, uden at der sker en klap. Som borger har jeg en pligt til at påpege, at loven er lige for alle. Det kan undre mig, at der ikke er andre, der har anmeldt ham.

Du anmelder ham fem dage før et valg. Det kan ligne politisk chikane?

- Det er ikke det, det handler om. Jeg mener bare, at han skal stilles til ansvar. Han er chef for et firma, der udskriver bøder på tusindvis af kroner for overtrædelser i småtingsafdelingen, siger Anders Stenild, der oplyser at han ikke længere er medlem af de konservative.

Nordjyske har været i kontakt med Københavns Politi, men de kan ikke udtale sig om, hvorvidt de tager anmeldelsen seriøst.

Rasmus Prehn siger til Nordjyske, at han afventer sagen med sindsro og ikke har yderligere kommentarer.