Pres på læger: Folk vil frem i vaccinationskøen

NORDJYLLAND:En del nordjyder mener åbenbart, at de har mere krav på hurtigt at få en vaccine mod corona. I hvert fald oplever en del praktiserende læger at blive ringet op af folk, der prøver at presse sig frem i køen af folk, der skal have vaccinen.

Til dem har formanden for Praktiserende Lægers Organisation - PLO - i Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen, der selv er praktiserende læge i Nibe, kun et svar: Lad være med at ringe til os.

- Folk bliver indkaldt til vaccination helt pr. automatik, når sundhedsmyndighederne får fastlagt den rækkefølge, der skal til. Så folk skal faktisk bare forholde sig i ro og vente på, at der kommer et brev eller en besked i e-boks. Vi har som praktiserende læger ingen som helst indflydelse på, hvornår den enkelte borger får sin vaccination. Det er ene og alene sundhedsmyndighederne, der fastlægger rækkefølgen af vaccinationerne, fastslår den nordjyske PLO-formand.

Hun kalder det spild af tid, når folk ringer til deres læge for at få oplysninger, om hvornår de skal vaccineres.

- Vi kan intet gøre, og vi har ingen mulighed for at få nogen frem i køen frem for andre. Faktisk er de bare i vejen for, at folk, der rent faktisk er syge, kan komme igennem på telefonerne og i kontakt med deres læge. konstaterer hun

- Der er selvfølgelig mange, der er i tvivl om, hvordan vaccinationerne kommer til at foregå. Og de ringer til deres læge og tror, at de kan blive skrevet op og komme på en slags liste til vaccinationen. De er faktisk bange for, at de bliver glemt, forklarer Charlotte Lønskov Jensen.

Men hun fornemmer, at dagsorden hos folk, der ringer, er at give det udseende af, at de er nogle af de mest syge, der derfor i følge egen opfattelse hurtigt skal frem i køen for at blive vaccineret.

Charlotte Lønskov Jensen har selv i sin praksis i Nibe oplevet presset fra folk, og andre læger har overfor nordjyske.dk bekræftet tendensen.

Det udspringer formentlig af en total ængstelighed over hele corona-situationen Charlotte Lønskov Jensen, formanden, Praktiserende Lægers Organisation, Nordjylland

PLO-formanden mener, at det ofte er ressourcestærke personer, der forsøger at presse sig fremad i køen. Hun vil dog ikke gå så langt, at hun vil kalde det umoralsk, at folk forsøger at komme frem i vaccinationskøen.

- Vi må se bag om det her. Det udspringer formentlig af en total ængstelighed over hele corona-situationen i øjeblikket. Man er bange for at blive smittet, og folk er ved at blive sindssyge af at gå indespærrede derhjemme, siger Charlotte Lønskov Jensen.

- Naturlig reaktion

Hun kalder det en naturlig reaktion, at folk gør, hvad de kan for at komme ud af den trælse nuværende situation og har også forståelse for deres handlemåde.

- Vi prøver at håndtere det, når folk ringer og være medfølende, men det er faktisk bedre, at de lader være med at ringe, konstaterer lægeformanden.