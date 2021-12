Pressede sygehuse får økonomisk håndsrækning - Nordjysk formand glæder sig på patienter og personales vegne

NORDJYLLAND:Udskudte operationer, trætte sygeplejersker og mere end 400 coronapatienter har i de seneste uger lagt et tungt pres på landets sygehuse.

Nu er der dog hjælp på vej. Søndag aften er regeringen og et politisk flertal på Christiansborg blevet enige om en "cornavinterpakke". Den består af én milliard kroner til midlertidige indsatser i vintermånederne. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S).

- Vores sygehuse er lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor de hen over vinteren vil være under markant pres, blandt andet på grund af COVID-19.

- Derfor er jeg glad for, at vi i dag er blevet enige om en midlertidig coronavinterpakke, siger Nicolai Wammen.

Pengene skal hjælpe både patienter og personale til at komme bedre igennem vintermånederne. Her truer øget coronasmitte og uvisheden omkring den nye variant Omikron at gøre dagligdagen endnu mere presset for sundhedspersonalet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- De uger og måneder vi ser frem til nu kan vise sig at rumme den perfekte storm. Antallet af indlæggelser er allerede nu en belastning. Og de estimater, vi har, viser, at der er behov for rettidig omhu ved at lave denne aftale i december måned, siger Magnus Heunicke.

Pengene skal ifølge aftalen bidrage til at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på landets sygehuse.

Det er ifølge regionsrådsformanden i Nordjylland, Ulla Astman, et lyspunkt i den situation, det danske sundhedsvæsen lige nu befinder sig i.

- Vinterpakken kan være med til at få vores sygehuse godt igennem en ekstra svær tid med mange udskudte behandlinger, og hvor vi har flere akutte patienter end normalt samtidig med, at vi også har flere coronapatienter. Det presser samlet set sygehusene og vores personale, så det er glædeligt, at vi nu får økonomiske midler til at håndtere vinterpresset, siger hun.

Det er i sidste ende op til de enkelte regioner at bestemme, hvordan pengene skal bruges.

- En regional udmøntning sammen med de faglige organisationer er et klogt valg, da behovene er forskellige og skal sikre både fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Mange sygeplejersker har formentlig håbet på et direkte lønløft fra Christiansborg. Men det er ikke målet med aftalen.

Her lægges der vægt på, at det er regionerne, der skal aftale fordelingen af pengene med alle de relevante fagorganisationer.

- Vi har tillid til, at regionerne vil være bedst til at stå for forhandlingerne, siger Nicolai Wammen.

Samtidig vil der kun blive tale om midlertidige tillæg, der skal kunne holdes ude af reguleringsordningen.

Dermed bliver der ikke tale om, at sygeplejerskerne vil kunne se frem til en permanent lønforhøjelse på den månedlige lønseddel. Det var ellers målet for sygeplejerskernes langvarige konflikt hen over sommermånederne.

På Christiansborg er politikerne forsigtige med at blande sig i konflikterne på arbejdsmarkedet i respekt for den danske model.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, lægger dog ikke skjul på, at beløbet bliver afsat for at "undgå et kollaps" i sundhedsvæsnet.

- Sundhedspersonalet har knoklet under pandemien i halvandet år og over mange år i ringe arbejdsvilkår. Det slider dem op. Den her pakke skal holde liv i hospitalerne og sygehusene og passe på dem, der passer på os, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun fastholder ligesom Enhedslisten, at der på sigt skal gøres noget i forhold til det varige lønløft af hele den offentlige sektor.

- Vi ved, at der er hårdt brug for alt sundhedspersonale lige nu, og det her kan forhåbentlig styrke beredskabet og sikre mere personale på hospitalsgangene. Men derefter skal vi kigge på uligelønnen i hele den offentlige sektor. Det er en bunden opgave, som akutpakken ikke må skygge for, siger Pia Olsen Dyhr.

SF foreslog ved nedsættelse af lønstrukturkomitéen, at der afsættes to milliarder kroner til at gå i gang med det varige lønløft i hele den offentlige sektor.

Ud over regeringen er SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne med i aftalen.

