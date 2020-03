Borgmester: Vi har mulighed for at afspærre parker, hvis folk forsamler sig for at nyde vejret

NORDJYLLAND/AALBORG:Politidirektør ved Nordjyllands Politi Anne Marie Roum Svendsen og Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen holdt fredag formiddag et pressemøde foran politigården i Aalborg.

Budskabet var, at nordjyderne og specielt aalborgenserne skal holde sig fra at forsamle sig i parker og andre grønne områder for at nyde sommervejret.

- Vi er i en afgørende fase i forhold til at forhindre yderligere smitte af coronavirus. Heldigvis har langt de fleste nordjyder udvist en stor grad af samfundssind, sagde politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

- Nu er det vigtigt, at vi holder fast. For det gode forårsvejr er på vej, og med den følger trangen til at gå udenfor og være sammen. Det er helt naturligt. Men jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at I ikke forsamler jer. Situationen er alvorlig. Smittespredningen skal forsinkes, og det bliver den, hvis vi alle sammen lytter til myndighedernes anvisninger, tilføjede hun.

Du kan se video fra pressemødet her:

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen forklarer, at man allerede nu har valgt at lukke de udendørs fitnessfaciliteter, der blandt andet findes i Vestre Fjordmark og Østre Anlæg. De er flittigt brugt, nu hvor fitnesscentrene er lukket.

- I København er Bispehaven med alle de smukke kirsebærtræer spærret af. Det har vi planer om i Aalborg, at spærre hele parker af. Men vi vil se på et, hvis der skulle vise sig, at der er behov for det, sagde han.

- Jeg har en særlig opfordring til jer unge. Jeg ved, at nogle ikke følger anbefalingerne om at blive hjemme og mødes i grupper på tværs af byen og udsætter hinanden og andre for en smitterisiko. stop med det. Drop festen. Bliv hjemme og vær sammen online, lød det fra Thomas Kastrup-Larsen.

Og det vil koste, i form af bøder, hvis ikke nordjyderne overholder de forbud og retningslinjer, som kommune og politi har opstillet, forsikrede Anne Marie Roum Svendsen.

- Der vil være ekstra patruljer her i Nordjylland, og bødeblokken vil være længere fremme end tidligere, hvis folk bliver ved med at forsamle sig. Folk er nødt til at forstå alvoren, sagde hun.

De advarselsskilte, som nu sættes op. Foto: Peter Mørk