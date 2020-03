Pressemøde med politi og borgmester: Se med live her lørdag formiddag

NORDJYLLAND/AALBORG:Politidirektør ved Nordjyllands PÅoliti Anne Marie Roum Svendsen og Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen har et vigtigt budskab til nordjyderne og specielt aalborgenserne.

Det meddeler de to i en fælles pressemeddelelse fredag aften. Pressemødet vil blive holdt foranm politigården i Jyklandsgade lørdag klokken 10, og NORDJYSKE Medier har besluttet at sende fra pressemødet, så du kan følge med live her:

- Vi er nu gået i en afgørende fase i forhold til at forhindre yderligere smittespredning af coronavirus. For at understrege dette holder politidirektør Anne Marie Roum Svendsen og borgmester Thomas Kastrup-Larsen et fælles pressemøde, hvor de har et meget vigtigt budskab til alle nordjyder og særligt til aalborgenserne, lyder det i pressemeddelelsen fra de to prominente nordjyder.

Indtil nu har nordjyderne vist en fornuftig adfærd i forhold til at undgå større forsamlinger, men nu kommer det gode vejr – og vi ser en tendens til, at borgerne i de store byer gerne vil ud og nyde det gode vejr og søger mod parker, legepladser og andre udendørs samlingssteder.

Derfor vil Anne Marie Roum Svendsen og Thomas Kastrup-Larsen fortælle, hvad der aktivt bliver sat i gang nu i Aalborg for at undgå smittespredning her og understrege vigtigheden af, at vi alle sammen, nu, udviser samfundssind og holder afstand. Yderligere smittespredning skal undgås, lyder det i pressemeddelelsen fra politidirektøren og borgmesteren.